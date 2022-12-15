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Лица гражданской войны. Троцкий

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Обзор деятельности Льва Троцкого в годы Гражданской войны.
О том, чем занимался наркомвоенмор Троцкий до того, как встал на путь открытой фракционности и борьбы против советской власти в СССР.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8033988.html
Метки: белые, большевики, Видео, гражданская война, история, красные, Ленин, ссср, сталин, троцкий
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