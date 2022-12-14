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Свободное волеизъявление для Одессы и Чернигова

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Из заявлений Кремля.

1. Каких-либо праздничных перемирий (новогодних или рождественских) можно не ожидать.
2. Специальная Военная Операция будет продолжаться. На текущем этапе основной фокус СВО – ДНР и ЛНР.
3. Путин до конца года проведет встречу с руководством 4-х новых регионов России.
4. Присоединение к России Одессы и Чернигова возможно, если такова будет воля их жителей.

https://t.me/boris_rozhin/72762 (трансляция боевых действий на Украине как обычно идет в ТГ, кому интересно, подписывайтесь)

Одесса и Чернигов это конечно хорошо. Главное обеспечить условия для свободного волеизъявления, что подразумевает освобождение этих городов от нацистской оккупации, дабы люди могли свободно сделать выбор, как мы сделали его в Севастополе и в Крыму.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8031248.html
Метки: война на украине, крым, одесса, референдум, Россия, севастополь, Украина, Чернигов
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