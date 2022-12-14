“Крупнейшая ошибка” Джека Дорси
"Крупнейшая ошибка" Джека Дорси
«Моей крупнейшей ошибкой было вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы компании управлять общественным мнением, а не в инструменты, которые помогли бы пользователям Twitter управлять своим мнением самостоятельно. Это обременило нас чересчур большой властью и сделало уязвимыми для давления извне. Если вы хотите кого-то обвинить, то вините только меня, мои действия или их отсутствие» (с) бывший глава Твиттера Джек Дорси
Нет Джек, этот номер у тебя не пройдет, мы знаем, что цензуру навязывала прежде всего Демократическая партия США, окружение Хиллари Клинтон и члены нынешней администрации Белого Дома.
Впрочем, для галочки отметим, что бывший глава одной из крупнейших "частных" соц.сетей открыто признается в разработке и продвижении цензурных механизмов в "свободном американском обществе", где в виде сферического коня в вакууме существует пресловутая "первая поправка", которая применительно к Твиттеру (да и не только к Твиттеру) работала не для всех. И нынешние раскаяния по этому поводу стали возможны лишь потому, что документы об этом попали в открытый доступ.
Даже на фото табличка за спиной Джека говорит, что он создатель. У кассада – бывший глава. Ну это так. А вообще он, довольно интересный чел: на одну благотворительность сказал, что потратит всё своё состояние и за прошедшие два года уже отдал 1,5 млдр.
https://forbes-ru.turbopages.org/forbes.ru/s/tekhnologii/447909-pank-jog-filantrop-kto-takoj-dzek-dorsi-i-pocemu-on-usel-s-posta-glavy-twitter