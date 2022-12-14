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“Крупнейшая ошибка” Джека Дорси

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"Крупнейшая ошибка" Джека Дорси

«Моей крупнейшей ошибкой было вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы компании управлять общественным мнением, а не в инструменты, которые помогли бы пользователям Twitter управлять своим мнением самостоятельно. Это обременило нас чересчур большой властью и сделало уязвимыми для давления извне. Если вы хотите кого-то обвинить, то вините только меня, мои действия или их отсутствие» (с) бывший глава Твиттера Джек Дорси


Нет Джек, этот номер у тебя не пройдет, мы знаем, что цензуру навязывала прежде всего Демократическая партия США, окружение Хиллари Клинтон и члены нынешней администрации Белого Дома.

Впрочем, для галочки отметим, что бывший глава одной из крупнейших "частных" соц.сетей открыто признается в разработке и продвижении цензурных механизмов в "свободном американском обществе", где в виде сферического коня в вакууме существует пресловутая "первая поправка", которая применительно к Твиттеру (да и не только к Твиттеру) работала не для всех. И нынешние раскаяния по этому поводу стали возможны лишь потому, что документы об этом попали в открытый доступ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8031096.html
Метки: байден, илон маск, Интернет, клинтон, свобода слова, социальные сети, США, твиттер, цензура
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