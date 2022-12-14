Когда и почему Запад стал нас бояться
Когда и почему Европа начала испытывать страх перед Востоком? Какой образ нашей страны создали европейцы XIX века, и изменился ли с тех пор взгляд на Россию? Как современная западная пропаганда использует достижения классиков русофобии? Как работает механизм русофобии, и можно ли ему противостоять?
Об этом говорит профессор РАНХиГС и МПГУ Наталия Таньшина.
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