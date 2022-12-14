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Когда и почему Запад стал нас бояться

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Когда и почему Европа начала испытывать страх перед Востоком? Какой образ нашей страны создали европейцы XIX века, и изменился ли с тех пор взгляд на Россию? Как современная западная пропаганда использует достижения классиков русофобии? Как работает механизм русофобии, и можно ли ему противостоять?
Об этом говорит профессор РАНХиГС и МПГУ Наталия Таньшина.

Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UKLaLIIYmb0
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