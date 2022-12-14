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Илон Маск наносит удар по “войне на Украине”

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Шайка Зеленского жалуется, что Илон Маск отключил накрутку темы "Война на Украине" в Твиттере, после чего она моментально выпала из трендов. Без административного ресурса удержаться в реальной (а не формируемой) новостной повестке она не может, что прекрасно показывали и Google-Тренды на протяжении многих месяцев, где наблюдалась устойчивое падение тем связанных с Украиной и Зеленским.

Ввиду подобной кривой идущей вниз, для шайки Зеленского и ее спонсоров, единственным реальным способом подогревать интерес к Украине являются различные теракты и кровавые провокации, временно (на пару дней) возобновляющие интерес, но если смотреть на ситуации в целом, то это такие же временные флуктуации, как и в Сирии после фейковых "хим.атак", которыми террористы пытались подогреть сирийскую тему.

Маск разумеется делает это не из любви к России и не потому, что у него портрет Путина над кроватью (как у Трампа – шутка за 300 от дем.партии), а в силу того, что он сделал ставку на победу Республиканской партии в 2024-м году и использует контроль на Твиттером для ударов по Дем.партии, где Украина это лишь один из моментов, наравне с внутриамериканской цензурой и темой ноутбука Хантера Байдена.

PS. Важно понимать, что "частная свободная соц.сеть" всего лишь инструмент в руках различных олигархических групп американского истеблишмента, которые используют этот инструмент для борьбы друг с другом и различных вариантов цензуры как в США, так и за их пределами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8030227.html
Метки: байден, война на украине, США, твиттер, Трамп, Украина, цензура, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 57 49
    AntonMalkov час назад

      Там страна трещит по швам, а дебилы переживают, что в твиттер можно только тысячу постов выкладывать вместо миллиона.

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