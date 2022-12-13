Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Сербия и Украина – как Запад «защищает» меньшинства (Николай Стариков)

0 0

В новом выпуске видеоблога речь зашла про обострение ситуации с Косово в Сербии. Провёл параллели между Сербией и Украиной (Косово-Донбасс) и объяснил, почему Запад защищает меньшинства только в том случае, когда ему это выгодно.

#украина #сербия #запад

Скачать аудио:
https://podcast.nstarikov.ru

Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/nstarikovru
Купить книги Николая Старикова без наценки http://books.nstarikov.ru/

Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Будьте всегда в курсе событий, подписавшись на соц.сети Николая Старикова:
➡️ http://zen.yandex.ru/nstarikovru
➡️. https://t.me/nstarikovru
➡️. https://vk.com/nstarikov_club
➡️. http://ok.ru/nstarikov
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KjzYmjsK1W8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 04 января 2019
«Слишком долго США были жандармом»: Шешель о бомбардировках Югославии и сближении Сербии с Россией
Новости Украины и Новороссии 30 марта 2019
Запад против славянства

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru