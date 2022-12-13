Новый город Нерюнгри. Документальный фильм (1985)
Фильм рассказывает о самоотверженном труде строителей нового города на юге Якутии – Нерюнгри.
#ДокументальныйФильм
Иркутское телевидение, 1985
Автор сценария – Григорий Волович
Режиссер – Владимир Патрушев
Оператор – Владислав Морозов
#гостелерадиофонд #Нерюнгри #ГородаСССР #якутия
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