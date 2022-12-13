Борьба с бюрократизацией в гособоронзаказе
Борьба с бюрократизацией в гособоронзаказе
Относительно дискуссии в Телеграм по поводу необходимости снижения фактора бюрократических тормозов и излишней отчетности. Кое что в этом направлении уже делается, но наверное не так быстро, как нам хотелось бы.
Законопроект, упрощающий процедуру передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа, успешно прошёл первое чтение.
Полагаем, что в силу сложившейся обстановки, когда «оборонке» требуется четкий ритм и наращивание мощностей и объёмов, он в итоге будет принят достаточно быстро.
По тексту пояснительной записки, правительственная инициатива призвана обеспечить выполнение заданий госзаказа, создание/разработку/модернизацию вооружения, военной и специальной техники, осуществляемое организациями в инициативном порядке. Также предполагается своевременная утилизация вооружения, военной, спецтехники и других видов продукции военного назначения, и достижение иных целей, которые предусмотрены законодательством РФ в сфере обороны, оборота оружия, государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Иначе говоря, цель законопроекта – устранение организационно-бюрократических препон, «тормозящих» проведение СВО.
Для этого предлагается исключить из сферы действия федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» отношения, которые возникают при отчуждении перечисленного вооружения, техники, боеприпасов и т.д. Регулирование таких отношений будет осуществляться в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовым актами.
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Собственно, в текущих реалиях, задача законодательных органов, получать сигналы идущие с фронта, изучать их и по возможности, отсекать излишнюю бюрократию касающуюся вопросов обеспечения армии, работы ВПК и функционирования тыла в целом. Все возможности осуществить грамотную донастройку системы у Госдумы есть.