Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение, Политика

Борьба с бюрократизацией в гособоронзаказе

28 0


Борьба с бюрократизацией в гособоронзаказе

Относительно дискуссии в Телеграм по поводу необходимости снижения фактора бюрократических тормозов и излишней отчетности. Кое что в этом направлении уже делается, но наверное не так быстро, как нам хотелось бы.

Законопроект, упрощающий процедуру передачи военной продукции в рамках гособоронзаказа, успешно прошёл первое чтение.

Полагаем, что в силу сложившейся обстановки, когда «оборонке» требуется четкий ритм и наращивание мощностей и объёмов, он в итоге будет принят достаточно быстро.

По тексту пояснительной записки, правительственная инициатива призвана обеспечить выполнение заданий госзаказа, создание/разработку/модернизацию вооружения, военной и специальной техники, осуществляемое организациями в инициативном порядке. Также предполагается своевременная утилизация вооружения, военной, спецтехники и других видов продукции военного назначения, и достижение иных целей, которые предусмотрены законодательством РФ в сфере обороны, оборота оружия, государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Иначе говоря, цель законопроекта – устранение организационно-бюрократических препон, «тормозящих» проведение СВО.

Для этого предлагается исключить из сферы действия федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» отношения, которые возникают при отчуждении перечисленного вооружения, техники, боеприпасов и т.д. Регулирование таких отношений будет осуществляться в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовым актами.

https://t.me/glavpolit

Собственно, в текущих реалиях, задача законодательных органов, получать сигналы идущие с фронта, изучать их и по возможности, отсекать излишнюю бюрократию касающуюся вопросов обеспечения армии, работы ВПК и функционирования тыла в целом. Все возможности осуществить грамотную донастройку системы у Госдумы есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8029462.html
Метки: бюрократия, впк, гособоронзаказ, государственная дума, законы, право, тыл
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
Слабоалкогольные коктейли - оружие геноцида
Кто такие: Путин, Медведев, Лужков, и т.д.
Союз Славян прекращает свою деятельность!
Видеоответ Левашову Н.В.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru