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Политэкономическая встреча Семена Уралова с читателями в Академгородке Новосибирска

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Политэкономическая лекция Семена Уралова на встрече с читателями в Академгородке г.Новосибирска 19 ноября 2022 года

ТГ-канал Семена Уралова — https://t.me/su2050

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PFHQofoBUXs
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 113 113
    Сан Саныч два часа назад

      Немного не по теме. Но об этом нужно написать – если мы затрагиваем тему козней “пуритан”, попробуем понять внутреннюю кухню “пуритан”. Политический строй Британии (пока ещё “велико-”, с Шотландией и Сев.Ирландией).
      Важна не Власть, а Влияние. Раз в месяц собирается “Клуб”: королевская семья, аристократия, банкиры, промышленники – хозяева мероприятия. Приглашённые гости – премьер-министр, министры, публичные политики. Просто общаются, пьют бренди, виски… Потом идут на работу. И любое решение представители Власти принимают под влиянием разговоров с теми, кто имеет Влияние (упрощённая модель Власти и Влияния). В России прямая (вертикаль) Власти, и британскую модель Влияния (горизонталь) россияне не понимают.
      1. В Британии нет выборов. Есть правящая партия, которая назначает Премьеров. Но Король может снять Премьера. Многие думают, что символической фигурой является Король, а реальная власть у Премьера. Как раз наоборот – символическим является Премьер. Премьер – коммерческий директор, а Король – хозяин предприятия. Аристократия, банкиры – акционеры предприятия (важное дополнение – Король выражает интересы Аристократов и Банкиров, а не наоборот!).
      2. Строго кодифицированной Конституции в самой Британии нет. Есть произвольный набор Статутов и правил, основанных на прецедентом праве.

      Т.е. получается: Демократии – нет; Выборов – нет; Конституции – нет. Есть видимость демократии: территориальное самоуправление; конкуренция 2-х партий. Устойчивость политической системы обеспечена стабильностью, которая имитирует “гражданские свободы”, но при этом внутренне консервативна. И есть “красные линии”, которые официальные представители Власти не имеют права переступить, постоянно оглядываясь на тех, кто имеет Влияние. Когнитивные способности простых британцев не стоит преувеличивать – они бараны. Но сыты и накормлены – это и воспринимается, как “свобода”: можно съездить в отпуск, купить продукты, не переживать за завтрашний день. Эта видимость “свободы” обеспечивается за счёт ограбления остального Мира. В этом остальном Мире в результате переворотов (1991г.) и майданов (2014г.), подковёрных игр, приходят к власти компрадорские элиты, которые, образно говоря, хранят деньги в Лондонском банке.

      А людей в колониях сталкивают лбами на национальной и религиозной почве. Внутри каждой из стран при помощи “демократических тезисов” поддерживается перманентное состояние социального конфликта, делающее положение Власти нестабильным и зависимым.

    • 113 113
      Сан Саныч два часа назад

        Но, на мой взгляд, пуританская модель не единственная система, которая может доминировать. Есть ведь ещё не менее древняя конфуцианская модель общества. И много ещё чего.

        Пока что я вижу обмельчание Запада. Сбои в работе “пуританской” модели. И сильно сомневаюсь, что к 2050-му году “пуритане” смогут сожрать большой кусок мяса и не подавиться. Лучше бы были вегетарианцами. Поэтому делать ставку на союз с “пуританами” – большой риск. Либо они проиграют, либо предадут “союзников”.

        Россиянам можно только пожелать здравомыслия в борьбе с когнитивными диверсиями. Будет ли альтернативное пуританскому Мироустройство лучше – сложно предугадать.

        Делитесь своими мнениями.

        • 27233 22947
          маринаСан Саныч два часа назад

            не дай бог и ты тут за Китай начешь петь .Учти ,у тебя соперник -чужой -он уже пробовал его здесь протаскивать ,как друга РБ и маму для коли тетушку СИ….Это гораздо более сильный,хитрый ,без морали и Совести ,как понятия ,партнер России ,для РБ это возможности для векторов своих..
            “Премьер Мишустин объявил, что Россия заключила договор с Китаем на 160 млрд.долларов инвестиций в обмен на сырье.

            Очевидно, что сделка сверхвыгодна именно для Китая в обе стороны. Причём – стратегически. А для нас выгода сомнительна, да и та – тактически (типа “власть немного поправит свои дела”).
            Во-первых, КНР получит в РФ любое сырьё, какое хочет, по ценам ниже мировых (включая, кстати, лес кругляк, экспорт которого Путин обещал прекратить с 1 января 2022 года, но не прекратил, а все уже про его обещания забыли).
            Во-вторых, Китай беспрепятственно купит в РФ какие хочет активы, включая месторождения и территории.

            И это – не инвестиции. Это скупка активов. Наши идиоты вот уже 30 лет называют инвесторами банальных скупщиков краденого.
            Судя по всему – мотивированы на это за взятки.

            Не интересуют наших чиновников инвестиции. Они нацелились на продажу сибирских и ДВ ресурсов. Их, как мы видим, интересует только торговля, только собственный карман. А тех, кто выступает против, – в тюрьму под предлогом военного положения.
            Свернуть

            И ещё Китай будет открывать в России собственное производство, убивая внутри РФ российского конкурента. Как это произошло с заводом “Москвич”. Через несколько лет в РФ может вообще не остаться ни одного автозавода; Россию завалят китайскими модификациями “Лад”, “Патриотов” и т.п., которые будут производиться в КНР и якобы собираться в РФ…”
            Это сильнейший Противник и на него поставили все их этого сборища Мировое Правительство ,после того ,как опустошили Запад..
            Конечно,РФ приходится “дружить ” но продвигать его ,как пример -это совсем другое и это называется плохим словом ..А почему не Индию с её толерантностью,смирением ,буддизмом -там хоть какая то ответственность за содеянное в менталитете присутсвует -карма .Правда из неё выкачали 45трл бритыи она пока по-новому наполняется эта кладовая их -вечных гиен..

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            • 113 113
              Сан Санычмарина два часа назад

                Есть ещё исламская модель. Работа арабского банка очень отличается от традиционной ростовщического принципа иудеев. При родстве с евреями во многом другом.

                Индийская модель (буддистов там меньшинство). Я, кстати, уважаю буддийскую философию.

                Есть индоннезийская модель.

                Есть латиноамериканская модель.

                • 27233 22947
                  маринаСан Саныч два часа назад

                    есть -это всё их модели -варианты ВЗ -десятина у ислама и иудеев -это мягкий вариант “и будешь давать ты в долг и будешь иметь государства и народы их”..Всё там так же ,как везде ,но более скрытое ..А Латиносы -это вечный рай не опасных курильщиков коки -танцы,вседозволенность ЛГБТ и только воаремя нужно подкормить Или не докормить,чтобы вышли голодные на бунт и тогда по-дешевке за еду отобрать земли и ценное..Папочка иезуит нынешний оттуда ,хренов гомосек ..

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