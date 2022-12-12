Мы находимся на пороге фундаментальной перестройки финансов

Уильям Энгдаль о роли корпорации BlacRock в раскручивании мирового энергетического кризиса через форсирование навязывания "зеленой" повестки.Большинство людей не правильно понимают причины глобального энергетического кризиса, когда цены на нефть, газ и уголь растут одновременно, что приводит к закрытию крупных химических, алюминиевых и стальных, а также иных промышленных предприятий. Администрация Байдена и лидеры ЕС во всём обвиняют Путина и военные действий России на Украине. Однако это откровенная ложь, – пишет Globalresearch.Энергетический кризис это давно спланированная стратегия западных корпоративных и политических кругов по демонтажу индустриальной экономики во имя мрачной "зеленой" политики. Всё уходит своими корнями в период задолго до начала операцию на Украине в февраля 2022г.В январе 2020 года накануне разрушительных ковидных карантинов генеральный директор крупнейшего в мире инвестиционного фонда Blackrock Ларри Финк направил письмо коллегам с Уолл-стрит и руководителям корпораций о перспективах инвестиций. В тот момент Blackrock управлял активами на $ 7 трлн.В документе, скромно озаглавленном “Фундаментальная реорганизация финансов”, Финк объявил о радикальном отказе от полезных ископаемых и переходу к "зеленой" экономике.Линк писал:В письме Финк изложил новую программу инвестирования капитала. Он заявил, что Blackrock прекратит инвестиции, в такие высокоуглеродные источники как уголь. Это при том, что уголь является важнейшим источником производства электроэнергии для США и многих других стран.Он добавил, что Blackrock проверит новые инвестиции в нефть, газ и уголь, чтобы определить их соответствие "Повестке дня ООН 2030".Финк ясно дал понять, что крупнейший в мире фонд сворачивает инвестиции в нефть, газ и уголь.Он добавил, что “Изменение климата стало определяющим фактором в долгосрочных перспективах компаний…С этого момента так называемое инвестирование в ESG (environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление), предусматривающее наказание компаний, чья деятельность связана с выделением CO2, вошло в моду среди хедж-фондов, банков с Уолл-стрит и инвестиционных фондов, включая State Street и Vanguard. Под раздачу попала даже такая корпорация, как ExxonMobil.Такова сила Blackrock. Финк также смог привлечь на свою сторону четырех новых членов совета директоров ExxonMobil, обязавшихся прекратить нефтегазовый бизнес компании.Письмо Финка от января 2020 года было объявлением войны финансистов традиционной энергетической отрасли. BlackRock был одним из основателей "Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом" (TCFD), и является подписантом "Принципов ответственного инвестирования" (PRI). поддерживаемых ООН. Все присоединившиеся к этой программе продвигают инвестиции с нулевым выбросом углерода.Очевидно, что мегакорпорация BlackRock не только определила ход всемирного экономического направления с уходом в "зеленку", но и активно продвигает его. Кроме того, Blackrock смог продавить Ватикан на заявление от 2019г против выбросов углерода.В итоге Ларри Финк принудил мир к колоссальному сокращению инвестиций в мировой нефтегазовый сектор стоимостью в триллионы долларов. Примечательно, что в том же году Финк был включен в Совет попечителей мрачного Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба, корпоративного и политического связующего звена по продвижению "зеленой" политики.В июне 2019г, то есть за год до начала агрессивной кампании Blackrock по уничтожению традиционной энергетики, ВЭФ и ООН подписали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве для ускорения реализации ESG до 2030г. Ко всему прочему ВЭФ разработал план развития и определил 17 целей для устойчивого развития "зеленки" именно до 2030г.В 2021г Финк усилил атаку на нефть, газ и уголь. В циркулярном письме он "просил компании раскрыть информацию о том, как их бизнес-модель соответствует "чистой нулевой" экономике”. Сотрудник BlackRock заявил на недавней энергетической конференции: “Куда пойдет BlackRock, туда за ним последуют другие”.Добыча нефти – дорогостоящий бизнес. Прекращение внешних инвестиций BlackRock и других инвесторов с Уолл-стрит означает медленную смерть отрасли.В начале своей своей президентской кампании в конце 2019г Байден провел закрытую встречу с Финком, который, как сообщается, сказал кандидату: “Я здесь, чтобы помочь”. После этой судьбоносного рандеву кандидатВ декабре 2020г, ещё до своей инаугурации в январе 2021г, Байден назначил Брайана Диза, главу BlackRock Global по устойчивому инвестированию, помощником президента и директором Национального экономического совета.Это стало катастрофой для нефтегазовой отрасли.Байден инициировал изменение так называемой “социальной стоимости углерода”, которая налагает на нефтегазовую отрасль штраф в размере $ 51 за тонну CO2. Один этот шаг, предпринятый исключительно исполнительной властью без согласия Конгресса, наносит разрушительный ущерб инвестициям в нефть и газ в США. В стране, которая всего за два года до этого была крупнейшим производителем нефти в мире.Что еще хуже, агрессивные экологические ограничения Байдена и инвестиционные правила ESG, навязанные BlackRock, убивают нефтеперерабатывающие мощности США. Без нефтеперерабатывающих заводов не имеет значения, на сколько баррелей нефти вы опустошаете Стратегический нефтяной резерв.За первые два года президентства Байдена в США была остановлена переработка около 1 млн баррелей бензина и дизельного топлива в день.Не последнюю роль в этом сыграло падение спроса из-за ковида.Давление на ископаемое топливо продолжается.Ссылаясь на резкое сокращение инвестиций Уолл-стрит в нефть и антинефтяную политику Байдена,В Европе К Ларри Финку присоединилась печально известная своей коррумпированностью Урсула фон дер Ляйен. Она покинула в 2019г правление ВЭФ для того, чтобы стать главой Комиссии ЕС.Совокупное воздействие мошеннической программы Финка по ESG в администрации Байдена и безумия ЕС с нулевым выбросом углерода создает худший энергетический и инфляционный кризис в истории.Автор Ф. Уильям Энгдаль (F. William Engdahl) – консультант по стратегическим рискам и лектор, получивший степень в области политики в Принстонском университете, является автором бестселлеров по нефти и геополитике.