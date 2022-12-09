Путин о ходе и сроках СВО на Украине.
Путин о ходе и сроках СВО на Украине.
1. СВО идет своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет. МО РФ ведет прозрачную работу на Украине.
2. Всем участникам конфликта придется согласиться с "ситуацией на земле". Договариваться придется. Под длительностью процесса Путин имеет ввиду не ход СВО как таковой, а весь процесс урегулирования в целом.
3. Заявления Меркель о Минских соглашениях вызвали у Путина удивление. Ему было неприятно это услышать, по его словам это разочаровывает (видимо перспектив использования Меркель в качестве переговорщика можно не ожидать).
Меркель просто подтвердила очевидное, что Минск-2 использовался против России для вооружения Украины.
4. Россия должна была раньше начать операцию на Украине, но рассчитывала на Минск-2 (фактически, это еще одно признание ошибочности минского курса, привет еще защитникам упорствовавшими 8 лет в своем заблуждении).
5. Путин допустил возможность пересмотра положений российской ядерной доктрины в вопросах превентивного обезоруживащего удара, намекнув на возможности гиперзвукового вооружения, в котором Россия на несколько лет превосходит США. (Обязательно бахнем, но потом)
https://t.me/boris_rozhin/72395 – цинк (трансляция боевых действий на Украине идет в Телеграм – кому интересно, подписывайтесь)
Также из заявлений по мобилизации.
Путин о мобилизации.
1. На текущий момент факторов требующих проведения новой волны мобилизации нет. Так что пока продолжения частичной мобилизации можно не ждать (в ближайший месяц точно)
2. Путин держит на контроле ситуацию со снабжением мобилизованных. Наиболее острые вопросы вскрывшиеся во время частичной мобилизации удалось снять.
PS. Жалобы по снабжению по-прежнему есть, но их действительно стало сильно меньше, чем в октябре или ноябре. Но как говорится, есть куда стремиться.
Именно вдруг -имитация переворота стариков вГермании и сразу Меркельша с признанием и обьяснением ,почему война ..Порох признался Лексусу в этом же,обмен Бута на условиях Москвы ..Что готовят?
“Интересно другое, почему признание прозвучало именно сейчас ? Ведь по сути голосом Меркельши и ублюдка Пороха состоялась явка с повинной в международном преступлении и мошенничестве, повлекшее смерти десятков тысяч, тотальные разрушения и эпический экономический ущерб. Что подвигло то на это ?
Думаю, что это начало капитуляции, признание что это именно запад автор украинского кровавого спектакля и больше его не тянет. Проброс и запрос на начало переговоров. Кстати с этим связан и обмен Виктора Бута на черную лесбиянку, Пиндостан не смог получить большего.
Укрорейх всё больше погружается в хаос и истерику и уже в припадке бешенства лупит по всему до чего может дотянутся. Дело идет к фиксированию положения сторон, отсюда и попытка удержать максимум. Бесполезное занятие. В планах плюс 4 области и Приднестровье, скорей всего к лету. Медведь уже практически вылез из берлоги и настроен решительно. Похоже подготовка к полицейской операции на вновь освобожденных территориях идет полным ходом. Теперь у “партнеров” только одна забота, чтобы медведь не пошел дальше своей тайги, ага в тот самый замечательный ” райский европейский сад”.
Пункт 2: от расплывчатой “полной денацификации и демилитаризации”, до расплывчатого “придётся договариваться”. Как и было ясно с самого начала “что бы ни делали всегда одно и то же получается”.
3. Если очевидно было что Минск использовался против России, то причём тут Меркель. Кто его подписывал и какой получил результат?
4. “Россия…рассчитывала на Минск-2″, при этом зная очевидный пункт 3. Это профнепригодность или что то ещё? И зачем опять пытаться делать то же самое: договариваться с теми же людьми? Если опять очевидно что результат будет тот же самый, только на территории России? Или если уж договариваетесь, то почему не в интересах России, а как всегда?
не тужься так сильно понять -теперь подпишут не с ЕС (их приговорили )а с США ,Англией и немного Китаем и Турцию учтут …
Конечно это спектакль искренность раскаяния у Пороха с Меркель и недоумения у Путина.Так зразведки БНД,ШТАЗИ ,КГБ/ГРУ -одни корни имеют …
Россию ждет период расцвета в новом раскладе..Планировщиков-то то Соловьев уже торгует будующим нагло..
Тужся надо без мягкого знака.