Откуда взялась глобальная элита
При каких условиях тайные общества выходят на поверхность? Как они сначала вознесли, а потом ниспровергнули Наполеона? Чего тайная власть хочет на самом деле? В студии Фёдор Лисицын и Дионис Каптарь.
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