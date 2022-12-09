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Откуда взялась глобальная элита

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При каких условиях тайные общества выходят на поверхность? Как они сначала вознесли, а потом ниспровергнули Наполеона? Чего тайная власть хочет на самом деле? В студии Фёдор Лисицын и Дионис Каптарь.

Книга “Краткая история России для народного чтения”. Столыпин А. https://den-magazin.ru/utm/1436

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fn4kIT23jhM
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