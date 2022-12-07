«Я содержала Советский Союз!» – заявила на днях на русофобском телеканале «Дождь»* популярная прежде в нашей стране латвийская певица Лайма Вайкуле. Во время интервью этому телеканалу, имеющему в России статус иноагента, ей не понравилось замечание относительно того, что вся ее карьера была бы невозможна без СССР.

«Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать – посчитайте, сколько денег я принесла государству. Фирма “Мелодия” продавала мою пластинку в 20 миллионов экземпляров. Я получила за это 137 рублей, – отчитывалась певица.

А после чего добавила и про подругу Пугачеву: «Самая главная звезда России – это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы… Посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить», – заявила нынешняя гражданка Латвии.

Как видно, мадам Вайкуле уже действительно забыла, где родилась, и как и благодаря чему смогла сделать такую оглушительную карьеру. Напомним, как это на самом деле было.

Родилась будущая «звезда эстрады» в провинциальном городишке Цесисе, в тогдашней Латвийской ССР. Ее отец был рабочим, а мать – продавщицей в магазине. И если бы не Советский Союз, где именно рабочее происхождение открывало все пути-дороги, то с такой биографией и при таких скромных родственниках мадам Вайкуле прозябала бы до конца дней своих в том же латвийском захолустье, где и родилась. А в лучшем случае подвизалась бы в каком-нибудь заштатном кабаре в Риге, развлекала заезжих немцев, которые, как известно, не считали латышей за людей, заправляя в Латвии до того, как она вошла в состав Российской империи, а потом стала советской республикой.

Но благодаря заботе о молодых талантах из национальных республик в Советском Союзе, который она сегодня злобно хулит, Вайкуле смогла бесплатно получить музыкальное образование. Потом, в декабре 1969 года, принять участие в конкурсе юных вокалистов во Дворце культуры рижского завода ВЭФ (кстати, тоже построенного при помощи СССР), и стать дипломанткой, заняв 4 место. Благодаря этому в 15 лет она уже – солистка Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

Но уже тогда она была не промах, и в 1970-х годах вместе с рок-группой, которую сама сколотила, стала успешно «стричь бабло» на курортах Чёрного моря. Когда уроженка Цесиса выступала в ресторане «Ницца» в Ялте, голосистую девицу заприметила начальник главного управления торговли Юрмалы Марина Затока. В результате Вайкуле стала выступать в знаменитом варьете «Юрас перле» в Юрмале, а также в ресторане гостиницы «Юрмала».

Но понимая, что в провинциальной «дыре», которой тогда была Юрмала, настоящую карьеру на эстраде не сделать, предприимчивая певичка отправилась в Москву. В 1984 году поступила в ГИТИС на режиссёрское отделение. В декабре 1984 года приняла участие в записи программы «Новогодний Голубой огонёк», где на бойкую провинциалку с «иностранным» акцентом обратил внимание известный поэт-песенник Илья Резник и ввел в круг московской музыкальной тусовки.

В результате уже в феврале 1987 года Вайкуле участвовала в авторском вечере Паулса в ГЦКЗ «Россия» и после телевизионной трансляции концерта получила всесоюзную известность. А приз «Золотая лира» на международном фестивале в Чехословакии в мае того же года за песню «Вернисаж» закрепил всесоюзный успех певицы.

В 1989 году ей позвонили из звукозаписывающей компании «Мелодия» и пригласили в Москву на запись песен с исполнителем из США. Через несколько месяцев она получила приглашение переехать в Америку. И – пошло-поехало…

Таким образом, получив хорошее профессиональное образование и путевку на большую эстраду в СССР, Вайкуле успешно продала потом более 20 миллионов дисков в России, Европе и в США, что и стало основой ее материального благополучия.

Но разбогатев, она решила, что ничем и никому не обязана, и никому ничего не должна. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле демонстративно заявила, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

Тем не менее у нас с этой приобщившейся к «западным ценностям» дамой продолжали нянчиться и ее усердно пиарить. В 2021 году эту гражданку независимой и уже насквозь русофобской Латвии почему-то наши телевизионные начальники пригласили в Москву, назначив наставником в четвёртом сезоне российской версии популярного шоу «Голос. 60+». После чего у дамы от вседозволенности вскружило голову, и в феврале 2022 года она открыто выступила с осуждением СВО.

«Ощущение, что в России все сошли с ума. Как можно было напасть на другую страну», – вынесла вердикт Вайкуле. При этом почему-то не протестовала, когда США и НАТО бомбили Югославию, или когда США напали на Ирак или Афганистан. И вот теперь Вайкуле объявила, что это она «кормила Советский Союз».

Но кого это она «кормила», кроме самой себя? Такие претензии к СССР могли бы, наверное, предъявить звезды отечественного балета, классической музыки или цирка, – то есть те, кто реально был востребован на Западе и своими гастролями обеспечивал крупные валютные поступления в казну. Как, например, ансамбль Игоря Моисеева или хор имени Александрова. Вот уж кто действительно приносил государству финансовую выгоду, но и то, конечно, не сказать, что они «кормили страну». А вот мадам Вайкуле во времена СССР никто на гастроли за рубеж не приглашал, как, впрочем, и Аллу Пугачеву, которая теперь тоже считает, что ей сегодня мы все чем-то обязаны и, обидевшись на неблагодарный русский народ, укатила в Израиль вместе со своим супругом Максимом Галкиным (имеет статус иноагента в РФ)*.

А вот Лайму Вайкуле даже туда не зовут, хотя прокормить Израиль было бы, наверное, куда легче, чем СССР. Освобожденная от тяжкой повинности «кормить Советский Союз», три десятка лет певица не вылезала из русскоязычного пространства, в первую очередь из России, где, как и свое время в ресторанах Сочи, продолжала усердно «стричь бабло». Даже в родной Латвии эта дама оказалась никому не нужна.

«Госпожа Вайкуле, видимо, просто забыла (амнезия часто случается в определенном возрасте, все-таки ей почти 70), что она получила от советского государства бесплатное образование, медицинское обслуживание, за которое тоже не нужно было платить», – написал на страницах еженедельника АиФ Владимир Полупанов. – Наверно, у Лаймы есть песни на латышском. Но я про них ничего не знаю, не слышал, во всяком случае. Славу свою она заработала русскоязычными песнями, которые, в том числе ей писали российские авторы. Так что большой вопрос, кто кого кормил и продолжает кормить.

Такие заявления выглядят хамством зарвавшейся, жирующей на деньги поклонников звезды. Особенно цинично это выглядит на фоне того, как в странах Прибалтики, где буйным цветом цветет русофобия, сносят памятники нашим воинам-освободителям, ущемляют права русскоязычного населения, которое и составляет основу армии (хотя слово «армия» тут вряд ли уместно, скорее, небольшого дивизиона) поклонников Вайкуле. Хоть раз певица встала на их сторону, защитила своих поклонников от нападок русофобского латвийского правительства? Или, может, высказала возмущение после сноса очередного памятника? Ответ: нет, ни разу. Где ваша совесть, госпожа Вайкуле?», – задает вполне резонный вопрос певице автор АиФ.

Зарвавшуюся певицу поставила на место официальный представитель российского МИДа Мария Захарова: «Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачёва – всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты и строя заводы!», – резонно указала она.

Впрочем, некоторые считают, что истинная причина нынешних словесных эскапад мадам Вайкуле – это проблемы с её бизнесом в России. Как известно, в нашей стране певица из враждебной Латвии продолжает кормиться уже не за счет пения. Она владеет группой компаний «Лайма-Люкс Групп», специализирующейся на продаже профессиональной косметики для волос, салонной мебели, оборудования и аксессуаров. Причем свои филиалы компания имела в шести городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Калининграде. При этом, как свидетельствуют СМИ, имея в 2021 году весьма солидную выручку 390 млн рублей, прибыль свою компания Вайкуле показывала всего в 13 тысяч рублей. И это недавно, что вполне логично, заинтересовало российские налоговые органы.

Так что остается надеяться, что теперь подмостки российской эстрады эта говорливая дама уже больше не будет украшать своим присутствием. А что касается ее заявлений насчет СВО, то на нее и ее «антрепренеров», наверное, должны обратить внимание не только налоговые органы.





