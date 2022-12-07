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Инфляция как глобальный инструмент американского влияния​

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За счёт чего вырос ВВП США, и можно ли верить этим цифрам? В чëм истинный смысл санкций против российского сырья? Повлияет ли всё это на западную помощь Украине? Говорим с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.

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#ДеньТВ #экономика #США #инфляция #санкции #финансы #ввп #Ануреев
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F4qDOkoOuLA
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