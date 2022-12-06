Хотели говорить на русском языке
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Хотели говорить на русском языке
NEPLP заявил, что представители "Дождя" просили провести заседание совета на русском языке. Телеканал отрицает эти обвинения.
Председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМ, NEPLP) Латвии Иварс Аболиньш обвинил представителей "Дождя" в просьбе вести слушания по делу телеканала на русском языке. Об этом он заявил изданию Delfi.
"Разочарованы отношением телеканала "Дождь" – представители канала на слушания NEPLP прибыли без переводчика и хотели говорить на русском языке, поэтому слушания не состоялись", – сказал Абольниш.
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил "Новой газете Европа", что представители телеканала "никогда не предлагали вести официальные обсуждения на негосударственном языке Латвии".
"Совет, посвященный лишению "Дождя" лицензии на вещание, проходил без участия представителей телеканала, нас на него не пригласили. До этого момента мы много раз обсуждали различные вопросы с советом, в качестве рабочего языка по соглашению сторон использовался русский, переводчик не требовался. На очередной встрече, прошедшей в октябре, было предложено перейти на латышский язык, и в этот момент мы не успели пригласить переводчика", – рассказал Дзядко.
Сегодня Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь".
"В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, сегодня утром NEPLP принял решение отменить разрешение на трансляцию телеканала "Дождь", – написал Аболиньш.
На "Дожде" назвали "несправедливыми и абсурдными все обвинения".
https://vott.ru/entry/622367 – цинк
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