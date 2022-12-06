Воспитание, просвещение, образование как средство формирования Светлого Будущего
Участники: Алексей Орлов, Владимир Павлов, Вера Раева, Виктор Солохин, Радей Зореславъ, Ирина Нилова.
Сегодня в эфире обсудим базовые направления во взаимоотношениях взрослого, старшего поколения, с поколением растущим, и непрестанно впитывающим в себя всё, что им открывает окружающий их мир.
Воспитание – это напитывание духовного стержня молодого человека смыслами и целями его жизни.
Просвещение – это знание о структуре и принципах существования мира и его божественности.
Образование – это развитие способности к образному мышлению и формированию образов.
Объединение всех этих процессов формирования человека способствуют осознанное стремление к самосовершенствованию и творчеству каждой личности.
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#воспитание #образование #просвещение #будущее
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