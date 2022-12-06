

◽️ 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

◽️ В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось.



На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции.

В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.



На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.



На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.



На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

В районе населенного пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.



В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Васильевка, Сладкое Запорожской области.



◽️ Кроме того, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Комиссаровка Луганской Народной Республики, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населенного пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.