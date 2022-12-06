Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.12.2022 г.)
◽️ 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
◽️ В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось.
На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции.
В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.
На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.
В районе населенного пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.
В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Васильевка, Сладкое Запорожской области.
◽️ Кроме того, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Комиссаровка Луганской Народной Республики, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населенного пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.
снова побеждаем?
Опять бухать в гараже. Я вдруг понял что нам такая война в жилу. Там собственно уже и украинцев может не остаться полигон размером с украину, воюют все кто хочет с тем кто хочет. Заметь уже арабы с израилем не воюют уже саудитов никто не шемит все активы в европе.
да, и обычное население с разных стран на заработках. а уж как там зекам вольготно воще их мечта!
На войне, а война этой цивилизации необходима. То что в европе это справедливо. Возили возили по всему шарику и привезли в европу олимпийский огонь. Олимпийские игры хана, договоры оснв хана, как говорят хулиганы раньше сядешь, раньше выйдешь. Пусть воюют, такая судьба.
пусть, смотри германию победили и машинки у их стали супер, япошек победили и у их машинки супер, мож и нас победят появится лада супер!
Нас после победы над своим царем и буржуев 100 лет вели к коммунизму.
Потом нас ограбили, стали буржуями и выбрали царя.
Теперь у нас лучшие грабли
и много нефти и газа! достижение однако
Такое мог сказать только яростный на все хохол.
Многих тревожат политические решения.
Некоторых беспокоит правильный выбор веры.
Кто же победит Украина или США на территории Украины ?
Как жить в свободной стране и хорошо покушать на берегу моря с красивой половинкой.
На самом деле в это время надо делать себе любимому.
https://www.youtube.com/watch?v=ipZS2nJl61M
После все забудется.
Правильней наверное будет “имунитет на грабли”
Не у всех конечно, есть и “натренированные”…, типа “наступить и увернутся” чтобы прилетело тому кто наступать не хотит.
Скорее всего,после поражения,вам подарят каминг-аут,и попросят не благодарить,потому что не захотят общаться с пи..ами.
ну это как ранее с побеждёнными германией и японией
Не. Лучше не ждать когда победят, а объявит войну немцам и сдаться.
Хотя не, немцам уже наверное поздно, япошкам в самый раз.
Блин, короче, референдум надо провести…,с вопросом, – кто кому хотит сдаться за машинку.
а давай маринке сдадимся, как мыслишь осилит двоих, не запищит?
Да ладно, у немцев и без того машинки супер были, да и японцы не отставали. Смогли же линкор Ямато построить.
один фик без дюлей мы нефига толкового не сотворим
Хочется увидеть в сводках информацию о городе Энергодар.
ты с этого что поимеешь?
Не загаженную радиацией природу.
даже не мечтай, усё впереди, ещё особой делёжки олигархии как нашей так и забугорной не было, типа если не мне, то никому
я так не думаю.ЗАЭС-это товар для них.Сторгуются.После сдачи азовцев Абромовичу.После сдачи Херсона….Сомневаться не приходится.
а ты не думаешь что на эту бизнесплощадку подтянутся и те, кто воще в тени?
Нет не думаю…Нет тени,все друг друга знают.
ууу, масон забыл?
Шойгу что-ли?
шойгу не дорос ещё, его достижение это его дочь в сша живёт.
Хочу заметить,удары ракетами,наносятся по потребителям Украины(по АЭС не наносятся) и как мы знаем у населения существуют большие проблемы,но при этом всё АЭС работают на полную мощность,ни один реактор АЭС не заглушен,а раз так,то это значит одно-часть электроэнергии уходит известно за какой кордон.И что бы это значило?
А то что российский газ поставляется через Украину,РФ платит за транзит,и эти деньги идут на финансирование ВСУ,наверное тоже что-то значит…ВСУ,кстати,обстреливает ЗАЭС.
А ЗАЭС дает электричество для Киевской хунты.
И что теперь со всеми этими делать ?
Наблюдай…Комментарий можешь написать о жидомассонах….
Убил Петруху Абдулла, штыком заколол.
подожди, будет и такое, попрут дезертиры со стволами, гранатами, особливо зеки
Чего вам в тайге боятся сами со стволами подруги боевые собаки злые два раза не умирать.
да комары кусучие. сядешь покакать и на тебе!!
Какие сейчас комары, у них перекур у комаров гнуса и пр. ходи проверяй капканы, можно снять дезертира и скальп сдать. пишут на северах было такое, тунгусы сдавали уши беглых арестантов.
а зимой враг не пойдёт на сибирь. помёрзнет однако
Сядет покакать, а там все кусючие.
А он уже кругом враг, разве не заметно. Сколько там осталось сибиряк на твоей заимке рулить белок гонять сам прикинь. Я давно в режиме дерсу два раза в одном месте не ночую но в любом месте ворую, и всяким убогим от меня привет их привету. Это мы на свой земле? Хорошо бог силой не обидел так еще лет пяток можно под убогого косить а дальше всем стрелять придется разницы не будет. Нам грозят патрули а не бегунки.
ты случайно не художник? а то шибко впечатлительно нарисовал жуть и кстати к твоей картине надо добавить где ныкать пару маринок, без баб никак
Без них не обходится, Марина хорошее имя, но наша… надо ей псевдоним взять. Марины конечно конфликты, но в меру, и наша жуть отдельно, а они отдельно, зачем грузить слабый пол. Ныкать их не надо, Маринка рыбка стайная, это мы старые кузбасские налимы одиночные скользкие и всеядные.
не надо отдельно, с ей будет комфортно, включил и радио не надо
События на Украине — это как тычок под ребра, – заставляет задавать совсем не интересные вопросы. Не верю, что всё идет само по себе, стихийно, случайно…
Ничего случайного не бывает! Если происходит — значит,- кому-то нужно. У кого-то был замысел, где-то в высших сферах, затем людям представили план действий. Так люди действуют по плану, прописанному когда-то в Библии -ВЗ.
В порядке просвещения упертых «материалистов» хотелось бы поговорить о реальности за пределами нашей Планеты.
Есть утверждение «Как внизу — так и наверху!». А значит это , что и структура власти «Наверху» имеет сходство с миром людей Земли.
Имеем правителей — президентов, королей, шейхов, премьеров и т д. И при том, почти повсюду имеем оппозицию, которая критикует правителя и стремится занять его место.
Так вот, на просторах Вселенной — то же самое! Есть Творец, главный Управитель, Абсолют, и есть главный оппозиционер, которого, по науке, – зовут Люцифером(вроде — «несущий свет»), а по существу – Сатана. ( Сюжет Булгакова с Воландом вполне вписывается в эту реальность.) Это не человек, но сущность , по нашим меркам. – гениальная и с большими возможностями.
Установка Люцифера :
— Жизнь на биологической основе несовершенна! Улучшить мир следует технологиями, цифровизацией. Вселенную перестроить в антивселенную — со знаком «минус».
- Идеал человека- робот-зомби, сиделец цифрового концлагеря.
На Земле немало сторонников идей Люцифера. Это технократы, иудеи, которых он создал специально в помощь себе (Адам и Ева — оттуда). В последнее время появилась новая теория Клауса Шваба из того же источника. Люцифер-же научил людей разделять, враждовать, врать, что повлекло многочисленные войны. Близки ему товарищи китайцы с их энтузиазмом к «цифре».
Есть признаки, что власть Люцифера на Земле заканчивается. Светлые Силы развития Вселенной наступают. Но и люди должны как-то проявить свою волю. Если сторонников Люцифера окажется слишком много, то возникнут проблемы с освобождением от его власти.
“Люцифер-же научил людей разделять, враждовать, врать,”не Люцефер этому научил,а господь(или господь-бог)он же Яхвэ,он же Иегова.
так-то оно так, но Яхве из тусовки Люцифера, его ученик.
как у тебя усё сложно, с украиной всё просто, олигархи чего то пилят, попы пилят и мужички боблишко рубят.
…а кому сложно соображать, – на тех воду возят!