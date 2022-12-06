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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (06.12.2022 г.)

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◽️ 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

◽️ В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось.

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции.
В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап.

На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 30-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение четырем пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

В районе населенного пункта Ильичовка Харьковской области поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.

В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах населенных пунктов Гуляйполе, Степное и Приморское Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Житловка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Васильевка, Сладкое Запорожской области.

◽️ Кроме того, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Комиссаровка Луганской Народной Республики, Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населенного пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 340 самолетов, 180 вертолетов, 2634 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 7010 танков и других боевых бронированных машин, 910 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7484 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/22405
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45 Комментариев » Оставить комментарий
  • 910 566
    Sibiryak три часа назад

      снова побеждаем?

      • 6008 4582
        ИгорьSibiryak три часа назад

          Опять бухать в гараже. Я вдруг понял что нам такая война в жилу. Там собственно уже и украинцев может не остаться полигон размером с украину, воюют все кто хочет с тем кто хочет. Заметь уже арабы с израилем не воюют уже саудитов никто не шемит все активы в европе.

          • 910 566
            SibiryakИгорь три часа назад

              да, и обычное население с разных стран на заработках. а уж как там зекам вольготно воще их мечта!

              • 6008 4582
                ИгорьSibiryak два часа назад

                  На войне, а война этой цивилизации необходима. То что в европе это справедливо. Возили возили по всему шарику и привезли в европу олимпийский огонь. Олимпийские игры хана, договоры оснв хана, как говорят хулиганы раньше сядешь, раньше выйдешь. Пусть воюют, такая судьба.

                  • 910 566
                    SibiryakИгорь два часа назад

                      пусть, смотри германию победили и машинки у их стали супер, япошек победили и у их машинки супер, мож и нас победят появится лада супер!

                    • 9923 7487
                      чужойSibiryak два часа назад

                        Нас после победы над своим царем и буржуев 100 лет вели к коммунизму.
                        Потом нас ограбили, стали буржуями и выбрали царя.
                        Теперь у нас лучшие грабли

                      • 910 566
                        Sibiryakчужой два часа назад

                          и много нефти и газа! достижение однако

                        • 9923 7487
                          чужойSibiryak час назад

                            Такое мог сказать только яростный на все хохол.
                            Многих тревожат политические решения.
                            Некоторых беспокоит правильный выбор веры.
                            Кто же победит Украина или США на территории Украины ?
                            Как жить в свободной стране и хорошо покушать на берегу моря с красивой половинкой.
                            На самом деле в это время надо делать себе любимому.
                            https://www.youtube.com/watch?v=ipZS2nJl61M
                            После все забудется.

                          • 3166 3074
                            Викторчужой час назад

                              Правильней наверное будет “имунитет на грабли”
                              Не у всех конечно, есть и “натренированные”…, типа “наступить и увернутся” чтобы прилетело тому кто наступать не хотит.

                            • 388 376
                              lokoSibiryak два часа назад

                                Скорее всего,после поражения,вам подарят каминг-аут,и попросят не благодарить,потому что не захотят общаться с пи..ами.

                              • 910 566
                                Sibiryakloko два часа назад

                                  ну это как ранее с побеждёнными германией и японией

                                • 3166 3074
                                  ВикторSibiryak два часа назад

                                    Не. Лучше не ждать когда победят, а объявит войну немцам и сдаться.
                                    Хотя не, немцам уже наверное поздно, япошкам в самый раз.
                                    Блин, короче, референдум надо провести…,с вопросом, – кто кому хотит сдаться за машинку.

                                  • 910 566
                                    SibiryakВиктор час назад

                                      а давай маринке сдадимся, как мыслишь осилит двоих, не запищит?

                                    • 22673 17697
                                      SergeevSibiryak 9 мин. назад

                                        Да ладно, у немцев и без того машинки супер были, да и японцы не отставали. Смогли же линкор Ямато построить.

                                      • 910 566
                                        SibiryakSergeev только что

                                          один фик без дюлей мы нефига толкового не сотворим

                                • 388 376
                                  loko три часа назад

                                    Хочется увидеть в сводках информацию о городе Энергодар.

                                    • 910 566
                                      Sibiryakloko три часа назад

                                        ты с этого что поимеешь?

                                      • 6008 4582
                                        Игорьloko два часа назад

                                          Убил Петруху Абдулла, штыком заколол.

                                          • 910 566
                                            SibiryakИгорь два часа назад

                                              подожди, будет и такое, попрут дезертиры со стволами, гранатами, особливо зеки

                                              • 6008 4582
                                                ИгорьSibiryak час назад

                                                  Чего вам в тайге боятся сами со стволами подруги боевые собаки злые два раза не умирать.

                                                  • 910 566
                                                    SibiryakИгорь час назад

                                                      да комары кусучие. сядешь покакать и на тебе!!

                                                    • 6008 4582
                                                      ИгорьSibiryak час назад

                                                        Какие сейчас комары, у них перекур у комаров гнуса и пр. ходи проверяй капканы, можно снять дезертира и скальп сдать. пишут на северах было такое, тунгусы сдавали уши беглых арестантов.

                                                      • 910 566
                                                        SibiryakИгорь час назад

                                                          а зимой враг не пойдёт на сибирь. помёрзнет однако

                                                        • 9923 7487
                                                          чужойSibiryak 53 мин. назад

                                                            Сядет покакать, а там все кусючие.

                                                          • 6008 4582
                                                            ИгорьSibiryak 48 мин. назад

                                                              А он уже кругом враг, разве не заметно. Сколько там осталось сибиряк на твоей заимке рулить белок гонять сам прикинь. Я давно в режиме дерсу два раза в одном месте не ночую но в любом месте ворую, и всяким убогим от меня привет их привету. Это мы на свой земле? Хорошо бог силой не обидел так еще лет пяток можно под убогого косить а дальше всем стрелять придется разницы не будет. Нам грозят патрули а не бегунки.

                                                            • 910 566
                                                              SibiryakИгорь 41 мин. назад

                                                                ты случайно не художник? а то шибко впечатлительно нарисовал жуть и кстати к твоей картине надо добавить где ныкать пару маринок, без баб никак

                                                              • 6008 4582
                                                                ИгорьSibiryak 28 мин. назад

                                                                  Без них не обходится, Марина хорошее имя, но наша… надо ей псевдоним взять. Марины конечно конфликты, но в меру, и наша жуть отдельно, а они отдельно, зачем грузить слабый пол. Ныкать их не надо, Маринка рыбка стайная, это мы старые кузбасские налимы одиночные скользкие и всеядные.

                                                                • 910 566
                                                                  SibiryakИгорь только что

                                                                    не надо отдельно, с ей будет комфортно, включил и радио не надо

                                                          • 1662 1358
                                                            Ленид два часа назад

                                                              События на Украине — это как тычок под ребра, – заставляет задавать совсем не интересные вопросы. Не верю, что всё идет само по себе, стихийно, случайно…
                                                              Ничего случайного не бывает! Если происходит — значит,- кому-то нужно. У кого-то был замысел, где-то в высших сферах, затем людям представили план действий. Так люди действуют по плану, прописанному когда-то в Библии -ВЗ.
                                                              В порядке просвещения упертых «материалистов» хотелось бы поговорить о реальности за пределами нашей Планеты.
                                                              Есть утверждение «Как внизу — так и наверху!». А значит это , что и структура власти «Наверху» имеет сходство с миром людей Земли.
                                                              Имеем правителей — президентов, королей, шейхов, премьеров и т д. И при том, почти повсюду имеем оппозицию, которая критикует правителя и стремится занять его место.
                                                              Так вот, на просторах Вселенной — то же самое! Есть Творец, главный Управитель, Абсолют, и есть главный оппозиционер, которого, по науке, – зовут Люцифером(вроде — «несущий свет»), а по существу – Сатана. ( Сюжет Булгакова с Воландом вполне вписывается в эту реальность.) Это не человек, но сущность , по нашим меркам. – гениальная и с большими возможностями.
                                                              Установка Люцифера :
                                                              — Жизнь на биологической основе несовершенна! Улучшить мир следует технологиями, цифровизацией. Вселенную перестроить в антивселенную — со знаком «минус».
                                                              - Идеал человека- робот-зомби, сиделец цифрового концлагеря.
                                                              На Земле немало сторонников идей Люцифера. Это технократы, иудеи, которых он создал специально в помощь себе (Адам и Ева — оттуда). В последнее время появилась новая теория Клауса Шваба из того же источника. Люцифер-же научил людей разделять, враждовать, врать, что повлекло многочисленные войны. Близки ему товарищи китайцы с их энтузиазмом к «цифре».
                                                              Есть признаки, что власть Люцифера на Земле заканчивается. Светлые Силы развития Вселенной наступают. Но и люди должны как-то проявить свою волю. Если сторонников Люцифера окажется слишком много, то возникнут проблемы с освобождением от его власти.

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                                                            Информация о сайте

                                                            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

                                                            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
                                                            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
                                                            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

                                                            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

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