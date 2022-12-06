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Основы вдохновляющего общения

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Самое большое наслаждение мы получаем через общение с теми, кто нас вдохновляют и наполняют любовью, кто нам помогают стать лучше.
Как нам самим стать такими, чтобы к нам близкие и незнакомые люди тянулись? Как направлять их к осуществлению высшей их цели и к счастью?
И как делать им замечания так, чтобы они были нам за них благодарны?
Об этом этот наш семинар.
12+
Содержание видео:
1:17 – Литовские анекдоты с возвышенным смыслом.
4:58 – Как превратить нашу планету в цветущий сад снова?
6:35 – Настройка ценностей людей.
7:11 – Что будет, если бомжей собрать вместе и поселить в замечательном доме?
10:24 – Саморазвитие в наших интересах.
10:46 – Конфликт Сократа и религиозных лидеров Греции. «Перед смертью надо не бороду расчесывать, а мысли в порядок приводить!»
14:31 – Пифагор: «Цель человеческой жизни – непрерывное саморазвитие!»
16:39 – «Только отдавая себя, мы себя находим!». Легко быть святым на вершине Гималаев….
20:18 – Хороший учитель тот, кто сам является хорошим учеником!
21:15 – Самое страшное проклятие у цыган.
23:14 – Секрет вдохновения Суворова.
25:52 – Как делать замечания другим так, чтобы тем самым воодушевлять их?
28:30 – Случай в Анапе.
36:50 – Как найти ключ к сердцу каждого человека?
39:45 – Выступление Алексея Головина, владельца компании «Высший вкус».
50:23 – Роль личности. Случай со сломанным туалетом.
52:01 – Позиция Алексея касательно разводов; его отошение к жене.
55:14 – Методы Алексея для вдохновения сотрудников.
58:56 «Мир во всем мире начинается с кухни!» Работа, Труд, Дело.
1:01:24 Конфуций: «Человек который занят любимым делом, ни дня не работает!»
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА:
1:05:02: 1) Как Александру Усанину удаётся находится в потоке и вдохновлять окружающих?
1:06:07: «Ложная гордость поощряет зло, а ложная скромность убивает добро».
1:07:54 «Нужно идти как танк к высокой цели!», «Общайтесь с теми, кто вас вдохновляет!».
1:14:27 Вопрос 2: «Где Александр Усанин берёт силы?»
1:19:03 вопрос 3: «Что для Александра Усанина интуиция?»
1:23:25 вопрос 4: «Почему человек так поздно становится самостоятельным?
1:24:57: Животные живут в соответствии с замыслом Бога, но неосознанно. Человек должен научиться жить в соответствии с замыслом Бога осознанно.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор восьми книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#усанин #мотивация #общение
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ERN9tXHhh1U
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