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1965. Братск. Фотограф Александр Георгиевич Васильев. Часть 3

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1965. Братск. Фотограф Александр Георгиевич Васильев. Часть 1
1965. Братск. Фотограф Александр Георгиевич Васильев. Часть 2

Братск. Улица Мира.
Улица Мира

Братск. Улица Мира.jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (2).jpg
На строительстве Братского алюминиевого завода

На строительстве Братского алюминиевого завода (3).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (1).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (2).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (3).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (4).jpg


На строительстве Братского алюминиевого завода (5).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (6).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (7).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (8).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (9).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (10).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (11).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (12).jpg

На строительстве Братского алюминиевого завода (13).jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8712089.html
Метки: братск, история, Россия, строительство, фото
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