Содержанки
И снова на связи творческая элита.
«Нет у россиян большей героини, чем Алла Пугачёва. Кто сейчас? Эти, которые поют какие-то сумасшедшие песни с лицами такими озверелыми? Они вместе не перевесят Аллу. Она себя отдала этому народу и получила обратно плевок, но не всех, а маленькой злой глупой массы. Мне приходили комментарии: "Россия вас создала, вы заработали денег". Я содержала Советский Союз, уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. А Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет»
(с) Лайма Вайкуле
Как же мы без таких благодетелей…
Чем хороша данная ситуация, так это тем, что после того, как все эти персонажи наконец срулили из России, можно узнать, что они на самом деле думали о стране и народе без купюр. Время ясности.
Странно устроена ментальная сфера: я сегодня утром, имея время подумать, думал, как раз, о таком явлении, как влиятельные деятели культуры. В чем их сила и откуда она берется?
Их сила – в наших гормонах и глупости.
Неее, там еще что то спрятано….
Ага тембр голоса – “бандерлоги, ближжже, ближжже”
Так вот из-за чего Союз развалился! Это просто Лайма в августе 91 позвонила Горбачеву и прямо так со своим характерным акцентом сказала в трубку: “Миша, я и Алла прекращаем все транзакции. Дальше сами”.
Ясно-понятно.
Ну сейчас Израиль, соответственно, заживет: мать-кормилица к ним вроде перебралась.
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«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию.
Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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У бабушек ртом и под фанеру память как рыбок гуппи, а наглости и вранья на десятерых хватит.
Во-первых, этим двум «выдающимся певицам« никто не мешал уехать за границу и делать себе там карьеру. Правда такое барахло уровня ресторанной шансонье и дешевой певички за границе и своего навалом. И даже покруче чем эти две старые проституки. Проститутки в прямом и переносном.
Стоит напомнить забывчивой бабушке Лайме, что оно в 1970-х годах с рок-группой пела в ресторанах на курортах Чёрного моря, выступала в ресторане «Ницца» в Ялте. Затем ее пригласили петь в Юрмалу. В Союзе , если бы оно не было приписано к какой-то филармонии или клубу как основное место работы, то могли впаять и статью «Тунеядство»
Лайма, как и Пугачиха, жили на такие большие гонорары и чаевые в те времена, о которых простые работяги , инженеры и средний класс , даже мечтать не мог. И даже не представляли. О тогдашнем Москонцерте и других ..концертах, где крутились тогда носатые и пучеглазые оборотистые людишки, вообще помолчим, как и леваке . С котрого никто не платил налоги
А уж когда наступила перестройка и эльцинишна- там вообще бабки потекли рекой. И вот тогда все эти Макаревичи с прочими Лаймами и нынешними обиженками-русофобами и теми, кто побежал из России, и почувствовали себя богачами, потеряв землю и почву под собой.
Пугачиха и Макаревич с остальным отребьем окрысились на власть и лично Путина тогда, когда власть сказала этим скоморохам налоги платить. Вот тогда все ***** и полезло. Но затаились ..Типа в оппозицию перешли
Но это даже и неплохо, что так произошло и даже ожидаемо… Показали свои их истинные козлинные и крысинные рожи с зашкаливающей ненавистью к России и к нашему народу. …
п.с. Но эти честно уехали ,ненависть переполнила их ..или уже млрдов хватает на 10 жизней..А вот оставшиеся ,кое как перенарядившись запели фальшиво про патриотизм -все крашенные петухи Москвы..Бузова ,не имя голоса 0патриотка вдруг..Повезло Шаману с хитом и голосом..Эти то вообще отстой -те же ,но чуть припудренные…
А посмотрите на главаря Русского патриотизма и Православия Михалкова.Его некрасивая дочь Наденька Михалкова (ни одной роли ,вдруг стала режиссером жутких фильмом с единственой актрисой Аней Михалковой и кучкой неизвестных лиц -поперли деньги из бюджета и папа их переправляет ,его Цитадель антирусская отдыхаетт,перед тем ,что вояет и воняет Наденька..Переходное время вероятно именно таким и должно быть -вылезет всякая шантрапа..лишь бы танчить..А где их взять подготовленых профи -Алла с мафией всех пришибла и другие кланы Пригожиных..Вот идет сейчас Суперстар на НТВ -вчера перелистнула в кампе -Зарубина старая с портясающим вокалом ,Р.Бабаян стильная такая ,а ведь глухие 90гг.Появятся и у нас..другие ,если…..https://vk.com/video-1396926_456239500…сохранила же себя
Она там врачей накормит.
Ее лечить не перелечить.
Как раз привезли из Украины много детских органов.
Ша, уже таки никто никуда не уезжает!..
Латвийская и советская певица Лайма Вайкуле на недавнем выступлении высказала свою позицию по поводу происходящего в мире. В Латвии артистка вышла на сцену с украинским флагом в руках.
Таким образом Вайкуле дата понять, что не собирается возвращаться в Россию. Однако звезда продолжает зарабатывать миллионы в нашей стране.
Так, на территории РФ работает представительство компании Лаймы, которая занимается фармацевтической деятельностью, продажей косметики, аксессуаров, салонной мебели, а также оказывает услуги по продвижению брендов. Об этом сообщает портал aif.ru.
По данным ФНС, выручка фирмы составила почти 390 миллионов рублей за прошлый год. Офисы компании находятся в крупных городах России, например, в Москве и Санкт-Петербурге.
Как работает шоу-бизнес? Нужны новости – хорошие, плохие, скандалы. Это всё работает на раскрутку и популярность обсуждаемого персонажа.
Про эту Лайму уже несколько лет никто ничего не слышал. И вот, вылезла в новостные ленты.
Поэтому про их существование лучше забыть.
Про Пучачёву и Вайкуле – всё. Не нужно их рекламировать.