И снова на связи творческая элита.

«Нет у россиян большей героини, чем Алла Пугачёва. Кто сейчас? Эти, которые поют какие-то сумасшедшие песни с лицами такими озверелыми? Они вместе не перевесят Аллу. Она себя отдала этому народу и получила обратно плевок, но не всех, а маленькой злой глупой массы. Мне приходили комментарии: "Россия вас создала, вы заработали денег". Я содержала Советский Союз, уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. А Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет»

(с) Лайма Вайкуле

Как же мы без таких благодетелей…

Чем хороша данная ситуация, так это тем, что после того, как все эти персонажи наконец срулили из России, можно узнать, что они на самом деле думали о стране и народе без купюр. Время ясности.