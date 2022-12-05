МИД РФ сообщил, что не может быть и речи о передаче ЗАЭС из под контроля РФ какой-либо третьей стороне.

Ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля РФ или передаче контроля какой-то «третьей стороне» не может быть речи . Между Россией и Украиной нет никаких прямых переговоров по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (с) МИД РФ

Ранее представители МИД РФ после консультаций по линии МАГАТЭ в Турции заявляли о варианте, где РФ соглашается не размещать на ЗАЭС тяжелые вооружения, а ВСУ прекращают обстрелы ЗАЭС и отказываются от действий ДРГ против ЗАЭС. На станции остается российская охрана с легким вооружением для обеспечения безопасности станции. Само собой, станция остается под полным контролем РФ, а обслуживают ее только те специалисты, которые заключили контракт с "Росатомом", который управляет станцией.

На Украине продолжают требовать передачи ЗАЭС под контроль "Укрэнергоатома" и вывода российских войск.

Ввиду этого переговоры особых успехов не принесли, а значит можно ждать новых обстрелов ЗАЭС в рамках зимней кампании 2022-2023.