Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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…этой “СВОБОДНОЙ-прессе” – Нужно ЧТО сказать?
А-ТО:что СНАЧАЛА ДАЙТЕ возможность У-СЕБЯ(на ресурсе)-
ТАМошние статьи КОММЕНТИРОВАТЬ!!!
* а ЭТОГО – там-то И НЕТ,на комментарии – там ЗАПРЕТ!
(а уж Потом,с кем-то беседы ведите,У-СЕБЯ – Свободу ВВЕДИТЕ…)
…Приглашённой АРТИКУЛЯЦИЯ – Удивляет…
Хотя – Другая Нация-И-культура – и ЭТО всё Объясняет…
НО…Возможно,что Она БОЛЕЕ Свободна,чем ведущая,кто знает…
(но ТО,что они РАЗНЫЕ…сомнений НЕ вызывает…)
_Ленин.НЕТ подобного НЫНЕ ни-в-одной СТРАНЕ!
Однако Коммунизм НЕ навязать(УЖЕ) ИЗ-ВНЕ…
* Идеи Коммунизма,ВПОЛНЕ Хороши,но ИХ – НЕ внедрить в-души…
(и одна ИЗ-ПРИЧИН это-ТО,что “ЛАПШОЙ-ЛЖИ” – “ЗАВЕШЕНЫ” у масс уши…)
:-) Да,СССР – Была(при-всех “нюансах”)- Прекрасная страна!
Но той-же ЛОЖЬЮ(от правящИХ=КПСС)- “управлялась” Она…
И новая Комм-ская идея(цель)в-России – ДЛЯ России НЕ нужна!
* тот-же Китай:Коммунист`iческiй,но И…КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ…
(там ДОМИНИРУЮТ цели Капитализма,НАД идеями Коммунизма…)
…Капитализм,Коммунизм,социализм,РЕЛИГИЯ,ислам`izм –
ВСЕ к ДОМИНИРОВАНИЮ(заКАБАЛЕНИЮ других)стремятся…!
В итоге ВСЕМИ-ИМИ – Мир РАЗРУШАЕТСЯ=поРАБощается…
* Лозунгами Добра – ВСЯ эта “братия” – ВЕЗДЕ ПРИКРЫВАЕТСЯ…
:-( Правда,Справедливость и Равенство – УГНЕТАЕТСЯ… :-(
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_Россия,Запад,Азия – Везде Полит-социальные БЕЗОБРАЗИЯ!
Арабо-Восточно-мусульманские страны – ВЕЗДЕ войны-И-войны!
а Т.Н.страны “ТРЕТЬЕГО-мира”,где ВСЕ-против-ВСЕХ – как задворки Мира…
(Идеи мира,нужно в-мире ВНЕДРЯТЬ,хватит ПО-РАЗНОМУ…Мир разрушать!)
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 04-12-22.
Мы все за Мир. Только по-разному его понимаем)