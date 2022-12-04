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Коммунисты США и война на Украине

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Член компартии США Эша Кришнасвами о войне на Украине и американском империализме.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8011168.html
Метки: Видео, война на украине, империализм, коммунизм, коммунисты, Россия, США, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1210 930
    Valeriy Bondarik час назад

      ~~~“~ VCEM privet ~“~~~

      …этой “СВОБОДНОЙ-прессе” – Нужно ЧТО сказать?
      А-ТО:что СНАЧАЛА ДАЙТЕ возможность У-СЕБЯ(на ресурсе)-
      ТАМошние статьи КОММЕНТИРОВАТЬ!!!
      * а ЭТОГО – там-то И НЕТ,на комментарии – там ЗАПРЕТ!
      (а уж Потом,с кем-то беседы ведите,У-СЕБЯ – Свободу ВВЕДИТЕ…)

      …Приглашённой АРТИКУЛЯЦИЯ – Удивляет…
      Хотя – Другая Нация-И-культура – и ЭТО всё Объясняет…
      НО…Возможно,что Она БОЛЕЕ Свободна,чем ведущая,кто знает…
      (но ТО,что они РАЗНЫЕ…сомнений НЕ вызывает…)

      _Ленин.НЕТ подобного НЫНЕ ни-в-одной СТРАНЕ!
      Однако Коммунизм НЕ навязать(УЖЕ) ИЗ-ВНЕ…
      * Идеи Коммунизма,ВПОЛНЕ Хороши,но ИХ – НЕ внедрить в-души…
      (и одна ИЗ-ПРИЧИН это-ТО,что “ЛАПШОЙ-ЛЖИ” – “ЗАВЕШЕНЫ” у масс уши…)

      :-) Да,СССР – Была(при-всех “нюансах”)- Прекрасная страна!
      Но той-же ЛОЖЬЮ(от правящИХ=КПСС)- “управлялась” Она…
      И новая Комм-ская идея(цель)в-России – ДЛЯ России НЕ нужна!
      * тот-же Китай:Коммунист`iческiй,но И…КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ…
      (там ДОМИНИРУЮТ цели Капитализма,НАД идеями Коммунизма…)

      …Капитализм,Коммунизм,социализм,РЕЛИГИЯ,ислам`izм –
      ВСЕ к ДОМИНИРОВАНИЮ(заКАБАЛЕНИЮ других)стремятся…!
      В итоге ВСЕМИ-ИМИ – Мир РАЗРУШАЕТСЯ=поРАБощается…
      * Лозунгами Добра – ВСЯ эта “братия” – ВЕЗДЕ ПРИКРЫВАЕТСЯ…
      :-( Правда,Справедливость и Равенство – УГНЕТАЕТСЯ… :-(
      “““““““““““““““““““`
      _Россия,Запад,Азия – Везде Полит-социальные БЕЗОБРАЗИЯ!
      Арабо-Восточно-мусульманские страны – ВЕЗДЕ войны-И-войны!
      а Т.Н.страны “ТРЕТЬЕГО-мира”,где ВСЕ-против-ВСЕХ – как задворки Мира…
      (Идеи мира,нужно в-мире ВНЕДРЯТЬ,хватит ПО-РАЗНОМУ…Мир разрушать!)
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон.Канада. 04-12-22.

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