Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (3.12.2022 г.)
Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.
◽️ На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны.
Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».
◽️ На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.
◽️ На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции.
Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам управления противника в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Святогорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.
В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников. В районе населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Попасная и Лисичанск Луганской Народной Республики, Новопетриковка, Волноваха и Куйбышево Донецкой Народной Республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7450 единиц специальной военной автомобильной техники.