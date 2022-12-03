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О “древнеримстве”, “легионерах” и латыни. Пролог

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Такой поджанр, как "легионеры древнего рима", является одним из основополагающих, он искусственно объединял произведения различных древних авторов, писавших на протяжении всего Х1Х века (начиная с рубежа его первой трети) и окончательно оформился только в ХХ веке. Авторы были разных национальностей и писали в разные временные промежутки, да ещё и про разные типы войск, поэтому вплоть до последней четверти прошлого ХХ века не существовало единого мнения и общей картины видения "легионеров древнего рима".

"Комплекс вооружения римского легионера", не смотря на довольно долгую историю муссолиниевского "римлянства", имевшего (как и всё итальянское) весьма опереточный вид, по-настоящему начал складываться только в 50-60-е гг. прошлого ХХ в. Очень большое влияние на его визуализацию и закрепление образа у обывателя оказали культовые и очень масштабные по тем временам фильмы: "Спартак" (1960 г.) с Изей Даниловичем (известным как "Кирк" "Дуглас"), безумно дорогой британо-американский фильм "Клеопатра" (1963 г.) с Лизой Тэйлор (с треском провалившийся в прокате, но ставший настоящим культом) и франко-румынский фильм "Даки" (1966 г.).

Лично мне в детстве нравилась более жёсткая и реалистичная румынско-гэдээровская кинолента "Колонна" (1968 год), занявшая 6 место в мире по популярности среди румынских фильмов за всё время. Здесь, как и в случае с "Терминатором-2", по моему нескромному мнению, сиквел превзошёл оригинал. Кстати, прибыль с проката "Колонны" превысила 20 млн.$, то есть при мизерных затратах окупилась почти на порядок, её только в Румынии посмотрело более 10 млн. человек и ещё ок. 6 млн. в ГДР (по другим странам не нашёл статистики). В этой кинокартине представлялась "румынизация" волохов, партизанские бесчинства туземцев и нападение костобоков на балканские колонии Рима. Я смотрел его натурально за копейки, ещё в незабвенном "курятнике" с говорящим названием "Родина", вам же вообще ничего платить не надо, так что, посмотрите, не поленитесь. Этот фильм - один из виновников моей любви к истории, за что теперь время от времени "перепадает" от меня бедолагам историкам...Окончательно "комплекс вооружения легионера" сложился только в 80-90-е годы ХХ в., и принял современный "монолитный" вид уже к 00-вым гг, чему способствовало лавинообразное развитие интернет-сообщества вообще, и фанских "легионерских" сообществ в частности. Именно с того времени каждый "древнеримский легионер" в реконструкциях и визуализациях стал поголовно, и щедро облачаться в кольчугу, либо в "броню" из железных полос от консервных банок ("сегментата", которую никогда в природе не находили, но зато "все видели" её на памятнике "эпохи Ампир" - колонне "траяна"), либо, на худой конец, их наряжали в бронзовый/стальной рельефный "торакс". Что тоже забавно, если принимать во внимание, что тех-же латников-кирасиров (в гораздо более развитые технически и экономически времена) смогли более-менее массово одеть в доспех-кирасу лишь к 60-м годам Х1Х в...

Начиная с начала 80-х гг ХХ в. был создан совершенно незнакомый в Х1Х - н. ХХ вв. типаж легионера-металлиста. На данный момент времени, количество "подробностей" "древнеримских" родов войск из непонятных названий, и различных оружий и доспехов для матёрого "древнеримского легионера" выдумано совсем уж непотребное количество... Если бы Моммзен и "Вегеций" увидели ту кашу, которую они заварили, они бы от зависти к неуёмной фантазии наших современников нервно укурились бы в сторонке до смерти...

...Более-менее честные "легионероведы" стыдливо упоминают, что все эти якобы "древнеримские" названия "древнеримских" родов войск и всяких "древнеримских" доспехов и оружий, являются условными, и придуманы только ...в Х1Х в. Даже самые бессовестные из них стеснительно проговариваются, что они якобы "упоминаются только с XVI века, а как они назывались в древности сведений не сохранилось". К тому же, оказывается буква "С" в латинских надписях читалась как "К" и никогда не было никаких "Цезарей", "цирков" или "Цицеронов", а были (правда неизвестно точно когда, но в ОИ абсолютно уверенны что ещё "до рождества христова") Кайзеры, киркусы и Кикеро. Такое вот забавное и само себе противоречащее "древнеримство" на пустом месте, которому жестокий "удар под-дых" нанесло ещё и относительно недавнее обнародование "Notitia Dignitatum"...

Что такое "Notitia Dignitatum"? Это "Список Должностей". И в отличии от ничем не подтверждённых пустопорожних словесных излияний в повествовательно-развлекательной форме непонятно кого (скрывавшихся под псевдонимами каких нибудь "ПЛУТархов", "Манефонов" и "Вегециев"), ЭТО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ, заполненный "ПО ФОРМЕ"! Я даже не обращаю внимания на то, что официальные историки датировали Notitiю пресловутым "шышнаццатым веком", намекая на то, что это типа копия копии, скопированной со скопированной копии, и якобы по ней дикари из поколения в поколение веками учились строить свои военные и государственные структуры. Бред конечно, но все верят...

Почему бред? Посудите сами, в обозримом, прекрасно задокументированном, прошлом и половине позапрошлого века, у нас были примеры ликвидации более дюжины мировых империй, и у нас есть с чем сравнить. Даже не будем далеко ходить, возьмём для примера нашу Родину времени падения Империи Романовых ("Империум Романус" - "Римская Империя", так что пример прямо по теме). На данный момент существует вроде-бы шесть "списков", с некоторыми различиями в должностных лицах, занимающих различные должности, и в количестве и наименованиях воинских подразделений. По оценкам историков, все они охватывают период менее полувека, так что датировки не сильно различаются (особенно для официальных историков, которые даже пьяные с бодуна, в шесть утра, с просонья, пяткой левой ноги уверенно оперируют "тысячелетиями"). Следовательно, можно с чистой совестью считать, что "исходник" "Notitia Dignitatum", по официальной датировке, относится к "рубежу IV-V вв н.э.". Известно, что "Notitia Dignitatum" якобы впервые "засветилась" в "XVI веке". Проведя несложное арифметическое действие вычитания, мы понимаем, что "умники" этого "развитого средневековья", даже, не побоюсь этого слова, "возрождения"(!), для построения своих структур пользовались учебниками и инструкциями 1.100-летней давности(!!!).

То есть, в случае с Россией, победившая партия большевиков должна была вместо диффузии в отлаженные старорежимные структуры и трансформации их под свои нужды, с нуля строить новое государство по заветам какой-нибудь "высокоразвитой" "Византии" времён императора Льва Армяна из династии Ничипоридов. Где вместо всем понятных и вполне устоявшихся чиновников и секретарей будут "паракоимомены" и "кубикулярии", а вместо вменяемых "прапоров" будут "примипилы". При этом, на секундочку, в качестве примера будет браться не процветающее государство, а ошмётки страны, по заверениям официальных историков, находящейся в глубочайшем кризисе, на грани потери независимости! Вы себе можете представить такой трагикомичный гротеск?! Я - нет!

И что-же у нас выходит? А выходит, что в случае с падением Империи Романовых и становлением большевистского СССР, вы прекрасно понимаете невозможность построения государственных структур и подразделений "по заветам древних византийцев". А когда дело касается "шышнаццатава века" и "артеfuckта римской империи рубежа IV-V вв н.э.", ваша критичность напрочь отключается и вы, в абсолютно той же самой ситуации, игнорируете её нелепость, и всецело поддерживаете точку зрения официальных историков... Это глупо и по меньшей мере должно вызывать когнитивный диссонанс...

То есть, с точки зрения реализма и материаловедения, учитывая, что ещё в первой трети Х1Х века Священая Римская Империя ещё вполне себе существовала, а пресловутая "латынь" ("скрытый" или "защищённый язык") на тот момент всё ещё была живым языком чиновничества этой федерации, необходимо официально признать, что "Древний Рим" (по крайней мере в первой трети Х1Х в.), ещё продолжал существовать! И "древнеримская документация", в том числе "Notitia Dignitatum" - относятся именно к этому периоду, и именно поэтому в руках у Моммзена оказалось столько "древнеримских подлинников", которые якобы хранились тысячелетиями... И именно поэтому их так безжалостно уничтожили, когда нобелевский лауреат по литературе Т.Моммзен "по мотивам" этих документов, закончил "мутить" свою фэнтэзийную "римскую историю", которую "вложившиеся" в это высокородные акционеры договорным путём постановили считать настоящей. Эти документы попросту стали ОПАСНЫ для новейшей официальной истории и заматеревших национальных государств...

По поводу якобы "повсеместного распространения латинского языка в Римской Империи", на котором написана та же "Notitia Dignitatum", тоже не стоит питать иллюзий, и тем более делать "национальную" привязку. "Латинский" язык - это не язык племён и сообществ населявших Империю, ЭТО ЯЗЫК ИМПЕРСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА и имперских институтов, это язык документов, а не разговорный язык! В этом кроется единственно верная отгадка "загадки" прошлого века "почему латынь, на которой разговаривало полмира стала вымершим языком?". Да, в этом вопросе историки ничуточки не лгут, латынь была распространена в каждом уголке Империи, НО ...на ней никто не разговаривал. На ней писались указы, заполнялись официальные документы, писались научные работы и велись религиозные службы, на ней общались врачи и служащие имперской почтовой службы, но для обычного населения это был иностранный язык, на котором "шпрехала заезжая немчура".

В каждом субъекте федерации "Римская Империя" был свой язык, но при многоязычии входивших в Римскую Империю ("Священный Союз" или "Германский Союз") образований, те люди, чья деятельность не ограничивалась только родной округой ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ЗНАТЬ ЛАТЫНЬ. Да и вообще, если сопоставить время в котором реально использовалась "латынь" и то что мы знаем об этом времени, "латынью" был тот язык, который сейчас принято называть... "французским"! Конечно не тот "французский", провансальского происхождения, который при Луи Наполеоне Бонапарте с середины Х1Х века прошёл несколько модернизаций и стал похожим на тот, что нам известен сейчас как "французский", а тот "латинский" на котором, согласно данным ОИ, разговаривали "франки", и их короли до Наполеона. Необходимо иметь представление о том, что кроме официального языка во Франциях был "косой десяток" других языков, причём не менее "французских" и "латинских" чем официальный. Так что не стоит считать какой-то особенной в этом отношении Россию, где знать разговаривала на "французском" и дюжине диалектов немецких языков, а население на полусотне местных языков, половина из которых считалась "русскими", везде было так.

И это естественное положение вещей, ведь ГРАЖДАНЕ ("горожане") - были "выездными" и могли быть посланы "куда Макар телят не гонял", поэтому обязаны были знать имперский язык ("латынь" там или "французский" - не суть важно) чтобы в любом месте "быть в своей тарелке" и сходу приступить к исполнению обязанностей. А НАСЕЛЕНИЕ (прямым текстом написано "НА СЕЛЕ") - до сер. Х1Х в. фактически было невыездным, поколениями проживало в округе порядка 15-30 вёрст в поперечнике, и им, для того чтобы полноценно жить и трудиться, вполне было достаточно туземного диалекта языка. А если и были какие имперские указы для них, то ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ были донести до них суть, переведя с "имперского" на "человеческий". Вот так всё было просто и "согласно штатному расписанию".

Плавный переход к теме

Итак, с точки зрения официальных историков, ОСНОВНЫХ "источников" по "легионерскому древнериму" у нас было три - "Вегеций" ("Цветущий"), Аммиакан Марцкеллин и "Плутарх" ("Старый плут"). А тут, грубо говоря в течение жизни последнего поколения (15-25 лет), вдруг, всё больше и больше стала цитироваться и использоваться Notitia.

Для старикашек, типа меня, взращённых на этих "плут-архах", с детства привыкших к сказочным псевдоназваниям типа "центурион", "манипул", "центурия", то что написано в "Notitia Dignitatum" кажется странным, сложным и непонятным, да и звучит "непорусски". Ну а как вы хотели, реальность, в отличии от сказок, никогда не была простой, досконально понятной и родной с детства. Да вот, взять хоть бы сейчас - инструмент известный всем как "болгарка" на самом деле оказывается "углошлифовальной машинкой" (заметили? даже слогов общих нет, а между тем это одно и то-же), а тогда, например, банальный "капитан", в зависимости от местности, был "гауптман", "гетман", "ротмистр", "сотник" и это только на территории ОДНОЙ Империи, а если взять чуть-чуть восточнее, то к ним добавится ещё и "есаул" и ВСЁ ЭТО ОДНОВРЕМЕННО! Так что изучайте "Notitia Dignitatum" - ВОТ ВАМ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ "ЛЕГИОНОВ ДРЕВНЕГО РИМА"! Со всеми названиями (НАСТОЯЩИМИ названиями!), в подробностях и с картинками. Вот тут человек уже всё посортировал, понавысказывал множество предположений. Не переживайте, я умею не только сетовать и ругаться, я вас не брошу, буду ЧИТАТЬ вместе с вами, и пояснять непонятные моменты, чтобы вы поняли, как обстояли тогда дела и о чём я вам толкую. Почитаем, чуть позже. И это не значит, что я один такой умный, а все остальные в носу ковыряют... хотя, нет, всё-таки да, один ;D

А пока просто полистайте, ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Late Roman Shield Patterns taken from the Notitia Dignitatum.

Автор: SKUNK69

Источник: https://www.tart-aria.info/o-drevnerimstve-legionerah-i-latyni-prolog/
Метки: империя, история
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