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Футбол вне политики? Чемпионат мира в Катаре (Николай Стариков)

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В новом выпуске видеоблога речь зашла про сущее безумие, которое западные страны устроили из чемпионата мира по футбола, который проходит в Катаре.

#футбол #катар #политика

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_We6r9DbhbU
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