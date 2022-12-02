Вчера в эфире латвийского телеканала Lietus (в России когда-то был известен как «Дождь») случилось нечто ужасное.

В выпуске передачи «Здесь и сейчас» ведущий Алексей Коростелев, освещая тему частичной мобилизации в России, произнес следующую фразу:

«Мы надеемся, что многим [российским] военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

А уже сегодня, в полпятого утра, главред «Дождя» Тихон Дзядко опубликовал у себя в телеграм-канале следующее сообщение:

«Эта фраза [Коростелева] создает ощущение у зрителя, что телеканал Дождь занимается оказанием помощи армии РФ. В связи с этим важно отметить следующее: Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами. Почтовый ящик […] создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине».

Зафиксируем. Российский гражданин (он же еще российский гражданин?), уроженец Москвы, наш соотечественник – публично оправдывается за фразу своего подчиненного, тоже нашего соотечественника, которая могла быть истолкована как попытка оказания помощи бойцам российской армии. Оказание помощи не генералам, не политикам и не чиновникам. Обыкновенным бойцам на передовой или в учебках. И речь не о поставках артснарядов с надписью «на Киев», а об элементарных бытовых вещах – ботинках, шерстяных носках, термобелье и тд.

То есть российским гражданам (они ведь еще российские граждане?), работающим на латвийском телеканале «Дождь», мерзко и боязно помогать своим же собственным соотечественникам, права и свободы которых они вроде как отстаивают (?).

В целом трагикомичная реакция Дзядко понятна: вещающий из Риги «Дождь» спонсируется западными госструктурами, поэтому даже призрачный намек на оказание помощи российским гражданам в лице наших бойцов может иметь фатальные последствия для всей редакции. Но выглядит это всё чудовищно мерзко даже по меркам как бы «российской» оппозиционной тусовочки. В переводе на человеческий пост Дзядко звучит так:

«Товарищи украинцы и сочувствующие им американские конгрессмены, вы нас не так поняли! Мы вовсе не поддерживаем наших соотечественников. Мы желаем им мучений и страшной смерти. Пусть эти международные преступники и имперские имбецилы там все сдохнут! Слава Украине!».

Повторим прописные истины: российская политическая оппозиция в реальности никогда не была ни российской, ни политической, ни оппозицией

https://t.me/rybar/41646 – цинк

Для коллаборационистов с "Дождя" вполне себе обычная история. Выступая информационными хиви на содержании европейских нацистов, надо ясно понимать, что их армия – это армия украинских нацистов. Жалким марионеткам публично и демонстративно указали их место, заставив еще публично каяться за допущенную "ассоциацию с Россией".

Всегда радовали отечественные дегенераты, которые рассказывали про "свободный и демократический телеканал Дождь". Они никогда не подводили.

