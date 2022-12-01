Риск ядерной войны огромен
Из сегодняшних заявлений Лаврова.
1. США и НАТО напрямую участвуют в войне на Украине.
2. Какого-либо изменения политики Запада ожидать не следует.
3. Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, которая помогает убивать русских.
4. ОБСЕ – маргинальная организация.
5. Риск ядерной войны при военном столкновении ядерных держав огромен.
Сегодняшние заявления Лаврова (и не только) наглядно показывают, что никакого договорняка нет и не предвидится. Ключевое значение в ближайшие месяцы будут иметь не консультации в третьих странах, а ход и исход зимней кампании 2022-2023.
РФ признали страной-пособником терроризма.Что это означает? Могут арестовать,например,Лаврова,находится он в составе дипмиссии или нет(дипломатическим статусом уже не прикрыться),это уже вторично.Можно изымать имущество за рубежом как страны-террориста,так и ее граждан.Пример-Иран.Активы заморожены,но оттуда возмещали иски американских граждан.Пострадают в первую очередь люди,имеющие счета за границей и недвижимость.Естественно не все,а те на кого укажет США(сам термин страна-террорист введен именно США). Последствия далеко не все предсказуемы.”Железный занавес” СССР вскоре станет реальностью,только под соусом терроризма.
Я как-то читал аналитические предсказания “блогера” “Авантюрист”.И даже по его аналитике продал квартиру,а потом,через месяц, купил две.Это был 2008 год.Было предсказано все…От возможных конфликтов в Грузии и Украине,падение рынка недвижимости(когда начался конфликт в Грузии,я выставил квартиру на 200 т.р. ниже рыночной цены и успел продать,и сразу грянул кризис недвижимости).Так вот…конец его аналитического прогноза-ядерная война.
В международном праве нет такого правового термина, как “страна-террорист”. Поэтому правовых последствий применение этого очередного выкидыша новояза за собой не влечет. Это словосочетание есть способ воздействия на все те личности, которым уже привили аналогистическое мышление (которое, в свою очередь, является противоположным рациональному и критическому).
Есть термин “страна-пособник терроризма” с теми же последствиями что я описал комментарием выше.
В международном праве – нет. Есть некий список от США. А это НЕ международное право.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90)
Европарламент в среду, 23 ноября проголосовал по резолюции о признании России страной — спонсором терроризма в связи с военными действиями на Украине. Ее поддержали 494 депутата из 596, против высказались 58 депутатов, 44 воздержались.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/11/2022/637e013d9a7947eb1beae078
И что с того? Это решение не на уровне ООН (уровень международного права). Евросоюз может себе решать все что хочет. Равно как и США. Цели кукловодов политиков из Евросоюза предельно понятны: каким либо образом обосновать право на использование Российских замороженных средств. Потом эти деньги отправят на погашение долга Украины перед США и Евросоюзом, а Украину оставят как есть. Типично барыжная схема.
Другое дело, если РФ люлей конкретно вломит Украине. Тогда спонсоры очковать будут делать резкие движения. Они и сейчас уже очкуют – вон сколько американского контингента к границам РФ нагнали: Прибалтика, Румыния, Польша. В случае достижения РФ поставленных целей на Украине виноватыми перед РФ останется Евросоюз. Амеры ничего не проиграют в этой мутке. Очередная подстава “эуропэйцев”
Интеллектуальный уровень понятен.Общение окончено.
А что не так с интеллектуальным уровнем?
“Террориста нужно не только называть террористом, а признать его террористом путем принятия закона.
Законодательно установить верховенство наших законов в международном правовом поле. Наделить наши государственные органы полномочиями преследовать любых преступников за любые преступные деяния, совершенные за пределами нашей страны, от бандитствующих бандерлогов до поставщиков вооружений.
Захотелось разным лягушатникам уголовного суда. Будет им суд. За Ливию и украденные французами золотые динары, за Югославию, отравленную радиоактивными боеприпасами, за Ирак, за трубопроводы, за применение биологического оружия, за воровство чужих денег, за преследование людей по национальному признаку и по политическим взглядам, за разжигание и поддержку войны, за бесконечную ложь, за отступ от веры, за отказ от человечности. Много за что.
Дело за малостью. Нам, в отношении всей этой *бл**…вы*, принять свои соответствующие законы, распространив их действие в пространстве и по времени на всю ойкумену. В игре без правил побеждает тот, кто устанавливает свои правила…И ООН -это их игрушка ,но последняя ниточка у Путина..
бесполезно -здесь всегда было стадо Серых-многие исчезли куда то ,а эти ,мимикрируя, застряли и продолжают свою песнь ,ходят с нею ,как те, что 40 лет таскались и пророчат гибель России.Скоро неньку распилят на части ,а они здесь кудахчат..так же удобнее…трусы еще те…Локи сейчас скоро переобуется ,он самый трусливый и новый костюмчик оденет ,но по песенке все равно его узнают все..
Так ты и описал “идеологическое мышление” по А.А.Зиновьеву. Основанное на манипуляциях, шаблонах, догмах и праве силы нелюдского направления ( кровожадность кошерной ник марины тут тому пример). Вчера – нет. Завтра – есть. Когда джентльмены, играя по правилам, проигрывают, они меняют правила. Альтернатива – логическое мышление, чего круто боятся те-же “марины” – голова то забита программой.
ошибочно…опять манипулируешь -смотри Авантюриста -жулик Локи соврал всё…
Детально покажите,- что “соврал”. По пунктам, а не гоните привычную пургу.
Не сможет.Даже найти не сможет.Ей никто не сказал как.
Это я для порядку, – для её склероза.
Авантюрист был прав по-сути,но не по конечным срокам.
Развитие мирового кризиса от Avanturist’а опубликовано 05.07.2007:
Фаза 1. Спекулятивный кризис (весна 2007 – начало 2008) Первая фаза падения ФР и рынка недвижимости, бегство из акций и недвижимости в товарные фьючерсы и золото. Девальвация бакса, замедление инфляции.
Фаза 2. Экономический спад (начало 2008 – середина 2008). Продолжение падения рынков, стагнация производства, начало снижения товарных рынков, движение баксов в ГКО, снижение доходности ГКО, ревальвация бакса, нулевая инфляция.
Фаза 3 – Потребительский кризис (середина 2008-конец 2008)
Массовые дефолты и банкротства населения, резкое сокращение расходов, схлопывание потребительского рынка, дефляция, ускорение ревальвации бакса.
Фаза 4 – Кризис производства (начало 2009-середина 2009)
Промышленный кризис, инвестиционный кризис, массовые банкротства, массовые увольнения и сокращения зарплат, усиление потребительского кризиса. Продолжение падения всех рынков – фондовых, товарных, недвижимости. Ускорение дефляции, ускорение ревальвации бакса.
Фаза 5 – Бюджетный кризис (середина 2009-начало 2010)
Попытка остановить экономический коллапс и компенсировать резкое падение налогов за счет стремительного роста гос. расходов на основе пирамидальных внешних займов, некоторое оживление экономики, некоторое торможение дефляции, стабилизация курса бакса.
Фаза 6 – Гиперинфляционный шок
Начало геополитического конфликта (второй кв. 2010-начало 2011). Искусственная раскрутка гиперинфляции. Обесценивание прямого государственного долга, обесценивание пенсионных обязательств, значительное сокращение реальных бюджетных расходов, значительное снижение долгового бремени населения, снижение стоимости персонала и повышение рентабельности бизнеса, концентрация всей национальной собственности в руках финансовой элиты. Обвал американских ГКО. Временный рост фондовых и товарных рынков, рынка недвижимости. Гиперинфляция, многократная девальвация бакса.
Фаза 7 – Глобальный экономический коллапс
Развитие глобального геополитического конфликта. (середина 2011 – 2013-14) Коллапс национальных экономик, обвал или физическая остановка всех рынков (Доу – 2500-3600, если доживет), разрушение международных экономических связей, крах ямайской валютной системы, региональные и гражданские войны, ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА…..
Автор: Avanturist
Источник: avanturist.org
Я бы добавил ещё “кризис нравственности”. Нормальных человеческих ценностей. Вы заметили, что кошерная ник марина постоянно сбивается на материальное ? )) Я к тому, не говоря почему (и так понятно), что в славянском мире , находящимся в мороке, нет никого и ничего, кто бы противостоял на сегодня нелюдям. Везде – блеф.
У родноверов(я-не родновер) это называется ночь Сварога.Белое-это черное.Изнасилование-это любовь.
Что бы у вас сложилось правильное понимание того что я не оскорбляю “марина” называя “старушкой с психотрудностями”…я явился невольным участником подобного.У меня хороший товарищ 10 месяцев с тещей промучился.Так та еще и относительно культурным человеком была…пока психотрудности не взяли вверх.Один в один”марина”.Я заехал к нему,когда у той приступ очередной был.Вызвали скорую…Приехали врачи, захотели померить давление.Теща его-”Слышишь уй себе померяй понял”(а она была культурнее “марина” на порядок”.Все горшки побитые с цветами.Господи…что он прошел.Похудел кг на 20.Качок был.Ножи все спрятаны.Когда лекарство действует.только тогда удавалось поспать.Короче профукали они момент с лечением и назад уже дороги не было.Через 10 месяцев отошла…
У моего работника жена (ок. 45л.) , в подобном состоянии (накатывало и попускало), открыла газовый кран на плите в кухне (работник на работе был, а дети – кто где), и после паузы (забыла) включила свет в ванной. Вылетела 2-х комнатная квартира ( в прямом смысле ) на две стороны 40 кв. 5-эт. дома. Дом устоял. Жена осталась жива. Потом ушла в мир иной. Квартиру мои строители ему безплатно восстановили , а профсоюз дал деньги на обустройство. Работник приходил на работу в “загнанном состоянии”, но молчал.
Я разговаривал с врачом “скорой помощи”.задавал вопрос-”Что можно сделать,чем помочь можно”. Ответ-”Вы даже не представляете сколько у нас таких бабушек.Либо ПНД,либо через это придется пройти”.Мне стало страшно…Не дай Боже таким жизненный путь заканчивать.Два раза товарищ нож у нее выбивал из руки. Постоянно слушал-”Это моя квартира и ты меня отсюда в ***** не сдашь”.При чем она прекрасно знала что эту квартиру купил он,и очень давно.Я вам рекомендую посмотреть фильм “Отец” с Энтони Хопкинсом(оскар он за него получил).Фильм снят от лица пожилого человека с психотрудностями.
Зачем смотреть мне фильм ? Я что, не с глобуса ? Вокруг нас это , и нет этому конца (от доктора). А вот где Ваш наш чужой ? – Это более значимый вопрос ! Не надо было мне, наверное, советовать ему пентанол..
Зря..классный фильм,игра актеров,интрига…Чужой…Наш маленький любитель пошалить со старушками…Наверное занят своим любимым делом.Ему ваш пентанол,как слону дробина.Судя по комментариям он тарен водкой запивает.
Да, химия , вероятно , не та.))
та у вас любовь,голубая что ли -ишь как душевно поддакиваете друг дружке ,что голубки .Вашему племени торговому это свойственно от рождения толерантные и вежливые мои пупсики..Рада ,что я вам,вернее мой ник помог вам обрести друг друга -бог вам ваш иегова в помощь …
А здешний психиатр (не моя специализация ) – прав. Такие навязчивые у Вас мысли с их трансляцией требуют скорейшего врачебного вмешательства. Моё пока уже не надо.
Да что я себя мучаю.Трачу время на чтение дебилизма.Внесу в черный список больную хамоватую хабалку,да и все.Есть же такая опция.
Я понаблюдаю за пациенткой. Тролль-пустышка-МР-Д не редкое явление сегодня. Интересна реакция тех, на кого он напрыгивает.
Эх ты лодырь, ну как так можно мучаться читая эту авториссу, это же так увлекательно видеть как человек деградирует.
Я реально омерзение испытываю.По вашим комментам пойму,когда на финищную прямую выйдет.
Тогда придется подождать, это долгоиграющая болезнь.
а что с ним ? Это уже устойчивая форма ?
Пусть Шапов посмотрит.
Ты не в теме, прости!
У меня две специализации- я диагностирую и потом делаю вскрытие , при необходимости. Вам какая нравится – первая или вторая ?
А мне нравится общаться на ЯП с разными людьми у которых разные мнения.
Просто общаться с просто людьми.
Если вы хотите здесь кого то вскрыть, то возьмите себе loko.
Да ну…Вы путаете бытовой кретинизм с ремиссией.Эффект Даннинга-Крюгера.Если коротко то “марина” не понимает что он “марина”,потому что он “марина”.А ремиссия это совсем другой процесс,зависящий только от приема медпрепаратов.
Тихо тихо спокойно приходим в себя. Вот и хорошо.
Маринки а=а-а-а-а кругом маринки, эти маринки, о-о-о-о-щ
Уф-ф-ф-ф уштала.
Вообще-то если в этой формуле заменить “марина” на “Чужой” смысл вообще не поменяется.Изначально звучит “человек низкой квалификации”,но это слишком толерантненько.Ты любишь толерантность?
Вам нужна высокая квалификация, тогда вам к Шапову.
А вылезете в низкую.
ну а толерантность-то ты любишь?
Предлагаю, исходя из прогнозов блогера “Авантюрист”, продать выгодно приобретенную квартиру и вложить деньги в землю с последующим строительством на ней бункера для пережития ядерного апокалипсиса.
Шутка
Смотрел фото НЛО с лампочками, недавно зависшее над Нью-Йорком. Улыбнул ответ на вопрос в комментах : “Почему Байден не дал команду, а Пентагон и силы ПВО это НЛО не сбили ?”. Ответ – “А оно упало бы на дома.” ))
Проще сразу в овощехранилище забаррикадироваться.
Авантюрист ,нонешний Афтершок (его идея) ,знатный авантюрист ,но даже он не на позициях здешних Серых,и даже его переиначил Локи /Твердый /Бегемот -убедились сами, если смотрели..Не такие пророчили ..Бог сеется над планами людей
За спиной США стоят финансовые элиты, для которых это государство основной инструмент управления мировой экономикой. Второй инструмент – это Британия, которая является хранителем и управителем уже отжатого. Это две руки одного манипулятора. Соответственно, НАТО – это инструмент финансовой элиты для силового давления на всех, кто не находится в сфере их непосредственного управления. Либерализм, “права человека” и пропаганда сексуальных перверсий это инструменты управления стадом на уже освоенных территориях. До тех пор, пока РФ будет бороться за свои экономические интересы и против “западных ценностей”, можно считать, что РФ сопротивляется.
Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
США будет настойчиво добиваться урегулирования Украинской проблемы посредством переговоров, ибо достижение всех поставленных задач на Украине Россией станет крахом мировой гегемонии США, а значит и в безраздельном управлении мировой экономикой им придется подвинуться. Что бы избежать такого, мировая элита пойдет на многое. Я так думаю.
ВАЛЕРИЮ..Все умные люди вт.ч и указанный этим грузинским жуликом Локо -Авантюрист /Муравьев так видят вопрос….Нас обрекли на смерть так же как и хохлов те же цуки Жидосаксы,по простой причине -умри ты первым ,а мы вторыми..У них много Инструментов ,о которых вы правильно пишите.Потому и страшновато -народ разьединен ,Элита гнилая -дай Бог собраться бы,но эти вот жорики и Лолики мельтешат под ногами ,квартирки перепродают ,суетятся.Если не видели последнее Муравьева ,то вот его прогноз по судьбе Россиии ..https://www.youtube.com/watch?v=2wC_AqNg0wI
))). “Никуда, никуда не уйти Вам от этого” ( М. Боярский). От дегенеративного бреда.
Анпилогов ,Муравьев говорят много ,толковым языком -и все понятно и интересно про Цивилизацию..Вы же пытаетесь ,поставив не на того коня ,хвататься за нас ,требуя СССР 2,0,-нет уж -сами ,сами ,с трангендерными своими выживайте…квартирок то много…?
Ваше мнение – Ваше. Какое оно – кто нибудь скажет и оценит. Но Ваша кошерная ложь и манипуляции ( видно , как на ладони) играют против Вас. Ожидаемо.
Марина, народ НИКОГДА и НИЧЕГО не решал. Решали всегда ЛИЧНОСТИ. Был Сталин – он решал, сейчас Путин решает. Поверьте, он личность исторического масштаба.
А что, Локо у нас грузин?
а хрен его знает -как он там в грузии успел квартирки продать -может он и не грузин ,но не русский точно -есть же еще эта космополитическая нация -там где выгодно сегодня и сейчас..тогда понятно откуда эта ненависть и артистизм…
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Вы смеетесь над этим комментарием? Мне для статистики нужно.
Статистические бюро, как правило, работают на левого дядю. На кого работаете?