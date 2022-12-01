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Риск ядерной войны огромен

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Из сегодняшних заявлений Лаврова.

1. США и НАТО напрямую участвуют в войне на Украине.
2. Какого-либо изменения политики Запада ожидать не следует.
3. Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, которая помогает убивать русских.
4. ОБСЕ – маргинальная организация.
5. Риск ядерной войны при военном столкновении ядерных держав огромен.

Сегодняшние заявления Лаврова (и не только) наглядно показывают, что никакого договорняка нет и не предвидится. Ключевое значение в ближайшие месяцы будут иметь не консультации в третьих странах, а ход и исход зимней кампании 2022-2023.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8005437.html
Метки: война на украине, лавров, мид рф, нато, Россия, США, Украина, ядерная война
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55 Комментариев » Оставить комментарий
  • 312 300
    loko сегодня в 15:19

      РФ признали страной-пособником терроризма.Что это означает? Могут арестовать,например,Лаврова,находится он в составе дипмиссии или нет(дипломатическим статусом уже не прикрыться),это уже вторично.Можно изымать имущество за рубежом как страны-террориста,так и ее граждан.Пример-Иран.Активы заморожены,но оттуда возмещали иски американских граждан.Пострадают в первую очередь люди,имеющие счета за границей и недвижимость.Естественно не все,а те на кого укажет США(сам термин страна-террорист введен именно США). Последствия далеко не все предсказуемы.”Железный занавес” СССР вскоре станет реальностью,только под соусом терроризма.
      Я как-то читал аналитические предсказания “блогера” “Авантюрист”.И даже по его аналитике продал квартиру,а потом,через месяц, купил две.Это был 2008 год.Было предсказано все…От возможных конфликтов в Грузии и Украине,падение рынка недвижимости(когда начался конфликт в Грузии,я выставил квартиру на 200 т.р. ниже рыночной цены и успел продать,и сразу грянул кризис недвижимости).Так вот…конец его аналитического прогноза-ядерная война.

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      • 11248 10060
        Валерийloko четыре часа назад

          В международном праве нет такого правового термина, как “страна-террорист”. Поэтому правовых последствий применение этого очередного выкидыша новояза за собой не влечет. Это словосочетание есть способ воздействия на все те личности, которым уже привили аналогистическое мышление (которое, в свою очередь, является противоположным рациональному и критическому).

          2
          2
          • 312 300
            lokoВалерий четыре часа назад

              Есть термин “страна-пособник терроризма” с теми же последствиями что я описал комментарием выше.

              • 11248 10060
                Валерийloko три часа назад

                  В международном праве – нет. Есть некий список от США. А это НЕ международное право.
                  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90)

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                  1
                  • 312 300
                    lokoВалерий три часа назад

                      Европарламент в среду, 23 ноября проголосовал по резолюции о признании России страной — спонсором терроризма в связи с военными действиями на Украине. Ее поддержали 494 депутата из 596, против высказались 58 депутатов, 44 воздержались.

                      Подробнее на РБК:
                      https://www.rbc.ru/politics/23/11/2022/637e013d9a7947eb1beae078

                    • 11248 10060
                      Валерийloko два часа назад

                        И что с того? Это решение не на уровне ООН (уровень международного права). Евросоюз может себе решать все что хочет. Равно как и США. Цели кукловодов политиков из Евросоюза предельно понятны: каким либо образом обосновать право на использование Российских замороженных средств. Потом эти деньги отправят на погашение долга Украины перед США и Евросоюзом, а Украину оставят как есть. Типично барыжная схема.
                        Другое дело, если РФ люлей конкретно вломит Украине. Тогда спонсоры очковать будут делать резкие движения. Они и сейчас уже очкуют – вон сколько американского контингента к границам РФ нагнали: Прибалтика, Румыния, Польша. В случае достижения РФ поставленных целей на Украине виноватыми перед РФ останется Евросоюз. Амеры ничего не проиграют в этой мутке. Очередная подстава “эуропэйцев”

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                      • 312 300
                        lokoВалерий час назад

                          Интеллектуальный уровень понятен.Общение окончено.

                        • 11248 10060
                          Валерийloko 52 мин. назад

                            А что не так с интеллектуальным уровнем?

                          • 27101 22823
                            маринаВалерий 49 мин. назад

                              “Террориста нужно не только называть террористом, а признать его террористом путем принятия закона.

                              Законодательно установить верховенство наших законов в международном правовом поле. Наделить наши государственные органы полномочиями преследовать любых преступников за любые преступные деяния, совершенные за пределами нашей страны, от бандитствующих бандерлогов до поставщиков вооружений.

                              Захотелось разным лягушатникам уголовного суда. Будет им суд. За Ливию и украденные французами золотые динары, за Югославию, отравленную радиоактивными боеприпасами, за Ирак, за трубопроводы, за применение биологического оружия, за воровство чужих денег, за преследование людей по национальному признаку и по политическим взглядам, за разжигание и поддержку войны, за бесконечную ложь, за отступ от веры, за отказ от человечности. Много за что.

                              Дело за малостью. Нам, в отношении всей этой *бл**…вы*, принять свои соответствующие законы, распространив их действие в пространстве и по времени на всю ойкумену. В игре без правил побеждает тот, кто устанавливает свои правила…И ООН -это их игрушка ,но последняя ниточка у Путина..

                            • 27101 22823
                              маринаВалерий час назад

                                бесполезно -здесь всегда было стадо Серых-многие исчезли куда то ,а эти ,мимикрируя, застряли и продолжают свою песнь ,ходят с нею ,как те, что 40 лет таскались и пророчат гибель России.Скоро неньку распилят на части ,а они здесь кудахчат..так же удобнее…трусы еще те…Локи сейчас скоро переобуется ,он самый трусливый и новый костюмчик оденет ,но по песенке все равно его узнают все..

                          • 24547 22821
                            жора шаповВалерий четыре часа назад

                              Так ты и описал “идеологическое мышление” по А.А.Зиновьеву. Основанное на манипуляциях, шаблонах, догмах и праве силы нелюдского направления ( кровожадность кошерной ник марины тут тому пример). Вчера – нет. Завтра – есть. Когда джентльмены, играя по правилам, проигрывают, они меняют правила. Альтернатива – логическое мышление, чего круто боятся те-же “марины” – голова то забита программой.

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                              • 27101 22823
                                маринажора шапов четыре часа назад

                                  ошибочно…опять манипулируешь -смотри Авантюриста -жулик Локи соврал всё…

                                  • 24547 22821
                                    жора шаповмарина четыре часа назад

                                      Детально покажите,- что “соврал”. По пунктам, а не гоните привычную пургу.

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                                    • 312 300
                                      lokoжора шапов четыре часа назад

                                        Не сможет.Даже найти не сможет.Ей никто не сказал как.

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                                        жора шаповloko четыре часа назад

                                          Это я для порядку, – для её склероза.

                                        • 312 300
                                          lokoжора шапов четыре часа назад

                                            Авантюрист был прав по-сути,но не по конечным срокам.
                                            Развитие мирового кризиса от Avanturist’а опубликовано 05.07.2007:

                                            Фаза 1. Спекулятивный кризис (весна 2007 – начало 2008) Первая фаза падения ФР и рынка недвижимости, бегство из акций и недвижимости в товарные фьючерсы и золото. Девальвация бакса, замедление инфляции.

                                            Фаза 2. Экономический спад (начало 2008 – середина 2008). Продолжение падения рынков, стагнация производства, начало снижения товарных рынков, движение баксов в ГКО, снижение доходности ГКО, ревальвация бакса, нулевая инфляция.

                                            Фаза 3 – Потребительский кризис (середина 2008-конец 2008)
                                            Массовые дефолты и банкротства населения, резкое сокращение расходов, схлопывание потребительского рынка, дефляция, ускорение ревальвации бакса.

                                            Фаза 4 – Кризис производства (начало 2009-середина 2009)
                                            Промышленный кризис, инвестиционный кризис, массовые банкротства, массовые увольнения и сокращения зарплат, усиление потребительского кризиса. Продолжение падения всех рынков – фондовых, товарных, недвижимости. Ускорение дефляции, ускорение ревальвации бакса.

                                            Фаза 5 – Бюджетный кризис (середина 2009-начало 2010)
                                            Попытка остановить экономический коллапс и компенсировать резкое падение налогов за счет стремительного роста гос. расходов на основе пирамидальных внешних займов, некоторое оживление экономики, некоторое торможение дефляции, стабилизация курса бакса.

                                            Фаза 6 – Гиперинфляционный шок
                                            Начало геополитического конфликта (второй кв. 2010-начало 2011). Искусственная раскрутка гиперинфляции. Обесценивание прямого государственного долга, обесценивание пенсионных обязательств, значительное сокращение реальных бюджетных расходов, значительное снижение долгового бремени населения, снижение стоимости персонала и повышение рентабельности бизнеса, концентрация всей национальной собственности в руках финансовой элиты. Обвал американских ГКО. Временный рост фондовых и товарных рынков, рынка недвижимости. Гиперинфляция, многократная девальвация бакса.

                                            Фаза 7 – Глобальный экономический коллапс
                                            Развитие глобального геополитического конфликта. (середина 2011 – 2013-14) Коллапс национальных экономик, обвал или физическая остановка всех рынков (Доу – 2500-3600, если доживет), разрушение международных экономических связей, крах ямайской валютной системы, региональные и гражданские войны, ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА…..

                                            Автор: Avanturist
                                            Источник: avanturist.org

                                          • 24547 22821
                                            жора шаповloko три часа назад

                                              Я бы добавил ещё “кризис нравственности”. Нормальных человеческих ценностей. Вы заметили, что кошерная ник марина постоянно сбивается на материальное ? )) Я к тому, не говоря почему (и так понятно), что в славянском мире , находящимся в мороке, нет никого и ничего, кто бы противостоял на сегодня нелюдям. Везде – блеф.

                                              2
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                                            • 312 300
                                              lokoжора шапов три часа назад

                                                У родноверов(я-не родновер) это называется ночь Сварога.Белое-это черное.Изнасилование-это любовь.
                                                Что бы у вас сложилось правильное понимание того что я не оскорбляю “марина” называя “старушкой с психотрудностями”…я явился невольным участником подобного.У меня хороший товарищ 10 месяцев с тещей промучился.Так та еще и относительно культурным человеком была…пока психотрудности не взяли вверх.Один в один”марина”.Я заехал к нему,когда у той приступ очередной был.Вызвали скорую…Приехали врачи, захотели померить давление.Теща его-”Слышишь уй себе померяй понял”(а она была культурнее “марина” на порядок”.Все горшки побитые с цветами.Господи…что он прошел.Похудел кг на 20.Качок был.Ножи все спрятаны.Когда лекарство действует.только тогда удавалось поспать.Короче профукали они момент с лечением и назад уже дороги не было.Через 10 месяцев отошла…

                                              • 24547 22821
                                                жора шаповloko три часа назад

                                                  У моего работника жена (ок. 45л.) , в подобном состоянии (накатывало и попускало), открыла газовый кран на плите в кухне (работник на работе был, а дети – кто где), и после паузы (забыла) включила свет в ванной. Вылетела 2-х комнатная квартира ( в прямом смысле ) на две стороны 40 кв. 5-эт. дома. Дом устоял. Жена осталась жива. Потом ушла в мир иной. Квартиру мои строители ему безплатно восстановили , а профсоюз дал деньги на обустройство. Работник приходил на работу в “загнанном состоянии”, но молчал.

                                                • 312 300
                                                  lokoжора шапов два часа назад

                                                    Я разговаривал с врачом “скорой помощи”.задавал вопрос-”Что можно сделать,чем помочь можно”. Ответ-”Вы даже не представляете сколько у нас таких бабушек.Либо ПНД,либо через это придется пройти”.Мне стало страшно…Не дай Боже таким жизненный путь заканчивать.Два раза товарищ нож у нее выбивал из руки. Постоянно слушал-”Это моя квартира и ты меня отсюда в ***** не сдашь”.При чем она прекрасно знала что эту квартиру купил он,и очень давно.Я вам рекомендую посмотреть фильм “Отец” с Энтони Хопкинсом(оскар он за него получил).Фильм снят от лица пожилого человека с психотрудностями.

                                                  • 24547 22821
                                                    жора шаповloko два часа назад

                                                      Зачем смотреть мне фильм ? Я что, не с глобуса ? Вокруг нас это , и нет этому конца (от доктора). А вот где Ваш наш чужой ? – Это более значимый вопрос ! Не надо было мне, наверное, советовать ему пентанол..

                                                    • 312 300
                                                      lokoжора шапов два часа назад

                                                        Зря..классный фильм,игра актеров,интрига…Чужой…Наш маленький любитель пошалить со старушками…Наверное занят своим любимым делом.Ему ваш пентанол,как слону дробина.Судя по комментариям он тарен водкой запивает.

                                                      • 24547 22821
                                                        жора шаповloko два часа назад

                                                          Да, химия , вероятно , не та.))

                                                        • 27101 22823
                                                          маринажора шапов час назад

                                                            та у вас любовь,голубая что ли -ишь как душевно поддакиваете друг дружке ,что голубки .Вашему племени торговому это свойственно от рождения толерантные и вежливые мои пупсики..Рада ,что я вам,вернее мой ник помог вам обрести друг друга -бог вам ваш иегова в помощь …

                                                          • 24547 22821
                                                            жора шаповмарина час назад

                                                              А здешний психиатр (не моя специализация ) – прав. Такие навязчивые у Вас мысли с их трансляцией требуют скорейшего врачебного вмешательства. Моё пока уже не надо.

                                                            • 312 300
                                                              lokoжора шапов час назад

                                                                Да что я себя мучаю.Трачу время на чтение дебилизма.Внесу в черный список больную хамоватую хабалку,да и все.Есть же такая опция.

                                                              • 24547 22821
                                                                жора шаповloko час назад

                                                                  Я понаблюдаю за пациенткой. Тролль-пустышка-МР-Д не редкое явление сегодня. Интересна реакция тех, на кого он напрыгивает.

                                                                • 22641 17665
                                                                  Sergeevloko час назад

                                                                    Эх ты лодырь, ну как так можно мучаться читая эту авториссу, это же так увлекательно видеть как человек деградирует.

                                                                    1
                                                                    1
                                                                  • 312 300
                                                                    lokoSergeev час назад

                                                                      Я реально омерзение испытываю.По вашим комментам пойму,когда на финищную прямую выйдет.

                                                                    • 22641 17665
                                                                      Sergeevloko 42 мин. назад

                                                                        Тогда придется подождать, это долгоиграющая болезнь.

                                                                      • 9892 7456
                                                                        чужойSergeev 39 мин. назад

                                                                          а что с ним ? Это уже устойчивая форма ?
                                                                          Пусть Шапов посмотрит.

                                                                        • 22641 17665
                                                                          Sergeevчужой 37 мин. назад

                                                                            Ты не в теме, прости!

                                                                          • 24547 22821
                                                                            жора шаповчужой пять минут назад

                                                                              У меня две специализации- я диагностирую и потом делаю вскрытие , при необходимости. Вам какая нравится – первая или вторая ?

                                                                            • 9892 7456
                                                                              чужойжора шапов только что

                                                                                А мне нравится общаться на ЯП с разными людьми у которых разные мнения.
                                                                                Просто общаться с просто людьми.
                                                                                Если вы хотите здесь кого то вскрыть, то возьмите себе loko.

                                                                              • 312 300
                                                                                lokoSergeev 34 мин. назад

                                                                                  Да ну…Вы путаете бытовой кретинизм с ремиссией.Эффект Даннинга-Крюгера.Если коротко то “марина” не понимает что он “марина”,потому что он “марина”.А ремиссия это совсем другой процесс,зависящий только от приема медпрепаратов.

                                                                                  1
                                                                                  1
                                                                                • 9892 7456
                                                                                  чужойloko 24 мин. назад

                                                                                    Тихо тихо спокойно приходим в себя. Вот и хорошо.
                                                                                    Маринки а=а-а-а-а кругом маринки, эти маринки, о-о-о-о-щ
                                                                                    Уф-ф-ф-ф уштала.

                                                                                  • 312 300
                                                                                    lokoчужой 17 мин. назад

                                                                                      Вообще-то если в этой формуле заменить “марина” на “Чужой” смысл вообще не поменяется.Изначально звучит “человек низкой квалификации”,но это слишком толерантненько.Ты любишь толерантность?

                                                                                    • 9892 7456
                                                                                      чужойloko 6 мин. назад

                                                                                        Вам нужна высокая квалификация, тогда вам к Шапову.
                                                                                        А вылезете в низкую.

                                                                                      • 312 300
                                                                                        lokoчужой только что

                                                                                          ну а толерантность-то ты любишь?

                                                                                  • 11248 10060
                                                                                    Валерийloko три часа назад

                                                                                      Предлагаю, исходя из прогнозов блогера “Авантюрист”, продать выгодно приобретенную квартиру и вложить деньги в землю с последующим строительством на ней бункера для пережития ядерного апокалипсиса.
                                                                                      Шутка

                                                                                      1
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                                                                                        жора шаповВалерий три часа назад

                                                                                          Смотрел фото НЛО с лампочками, недавно зависшее над Нью-Йорком. Улыбнул ответ на вопрос в комментах : “Почему Байден не дал команду, а Пентагон и силы ПВО это НЛО не сбили ?”. Ответ – “А оно упало бы на дома.” ))

                                                                                          1
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                                                                                          lokoВалерий три часа назад

                                                                                            Проще сразу в овощехранилище забаррикадироваться.

                                                                                            1
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                                                                                            маринаВалерий час назад

                                                                                              Авантюрист ,нонешний Афтершок (его идея) ,знатный авантюрист ,но даже он не на позициях здешних Серых,и даже его переиначил Локи /Твердый /Бегемот -убедились сами, если смотрели..Не такие пророчили ..Бог сеется над планами людей

                                                                                        • 11248 10060
                                                                                          Валерий четыре часа назад

                                                                                            За спиной США стоят финансовые элиты, для которых это государство основной инструмент управления мировой экономикой. Второй инструмент – это Британия, которая является хранителем и управителем уже отжатого. Это две руки одного манипулятора. Соответственно, НАТО – это инструмент финансовой элиты для силового давления на всех, кто не находится в сфере их непосредственного управления. Либерализм, “права человека” и пропаганда сексуальных перверсий это инструменты управления стадом на уже освоенных территориях. До тех пор, пока РФ будет бороться за свои экономические интересы и против “западных ценностей”, можно считать, что РФ сопротивляется.

                                                                                            2
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                                                                                              маринаВалерий четыре часа назад

                                                                                                Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.

                                                                                                По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.

                                                                                                При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.

                                                                                                1
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                                                                                                  Валериймарина четыре часа назад

                                                                                                    США будет настойчиво добиваться урегулирования Украинской проблемы посредством переговоров, ибо достижение всех поставленных задач на Украине Россией станет крахом мировой гегемонии США, а значит и в безраздельном управлении мировой экономикой им придется подвинуться. Что бы избежать такого, мировая элита пойдет на многое. Я так думаю.

                                                                                                    1
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                                                                                                  ВАЛЕРИЮ..Все умные люди вт.ч и указанный этим грузинским жуликом Локо -Авантюрист /Муравьев так видят вопрос….Нас обрекли на смерть так же как и хохлов те же цуки Жидосаксы,по простой причине -умри ты первым ,а мы вторыми..У них много Инструментов ,о которых вы правильно пишите.Потому и страшновато -народ разьединен ,Элита гнилая -дай Бог собраться бы,но эти вот жорики и Лолики мельтешат под ногами ,квартирки перепродают ,суетятся.Если не видели последнее Муравьева ,то вот его прогноз по судьбе Россиии ..https://www.youtube.com/watch?v=2wC_AqNg0wI

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