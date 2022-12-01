Необходима собственная приборная база
Необходима собственная приборная база
По словам президента, нынешняя ситуация подталкивает отечественную промышленность наращивать производство собственной приборной базы
Нынешняя ситуация подталкивает отечественную промышленность наращивать производство собственной приборной базы, потому что за нефтедоллары можно закупать все, "от гвоздей до бриллиантов", но тогда ничего своего не будет производиться. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.
"К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая, по некоторым данным – до 90%, и в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается. Хотя я все время говорил об этом и, думаю, вы тоже со мной согласитесь – ясно, что без приборной базы работать невозможно. Но ясно также и то, что нужно было в конце-концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу. А так как за нефте-газо-доллары можно закупать все что угодно – от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда не будешь производить, поэтому сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научно-приборной базы", – сказал Путин.
Глава государства добавил, что тем учреждениям, которые приобретают отечественные приборы для исследований, выдаются гранты. Он напомнил, что в 2021 году такие гранты выдавались, если учреждение приобретало научные приборы, доля составляющих российского производства в которых была не менее 10%, а в 2022 году – 15%. По его словам, в дальнейшем это процентное соотношение планируется увеличивать, чтобы подталкивать заказчика к закупкам у отечественного производителя.
Путин поддержал идею создания инженерного центра, который будет заниматься материалами для обслуживания приборов, пообещав дать соответствующее поручение Минобрнауки. "Как известно, поколения приборов для научных исследований меняются где-то с темпом три-пять лет, и нам нужно <…> создать промышленность специальную, когда у нас на постоянной основе вот эта замена происходила бы естественным образом", – отметил глава государства, добавив, что производить все "невозможно, но и не нужно".
"В прошлом году никаких событий не было таких вот, которые сегодня происходят. Чисто российское было мероприятие. Сегодня, несмотря на все эти события, которые всем хорошо известны, представители 40 стран приехали в Сочи и вместе с вами будут работать на Конгрессе молодых ученых", – отметил Путин.
"Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку, и не закрыть навечно, никогда этого не получится. Тем более если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное, всегда найдутся технологические партнеры", – добавил президент.
https://tass.ru/ekonomika/16476985?ysclid=lb57n95p87987085637 – цинк
Внезапно выяснилось, что СССР то оказывается делал все правильно, развивая собственную приборную базу, а не следуя десятилетиями курсом "зачем что-то делать, купим за нефтедоллары". Как начали от рынков и технологий отрезать, так собственно и просветление началось. А ведь СССР в таких условиях жил и развивался десятилетиями.
У нас же, пока жаренный петух не клюнул, упражнялись в рассказах про плохой СССР оторванный от Запада. Да и тот же Путин в свое время вещал про галоши. А теперь выяснилось, что нужна производственная база, которую нужно создавать серьезными усилиями.
В общем, потеряли 30 лет, которые могли потратить на развитие. И не только производственной базы.
Как в свое время объяснил Чубайс, уничтожение промышленности (в том числе и той самой национальной производственной базы) было не экономическим процессом, а результатом деятельности отечественных "борцов с коммунизмом", которые Россию без этой самой производственной базы и оставили.
Мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый… Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершенно другого масштаба задачи… Она решала главную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью", – А.Чубайс
Целились в коммунизм – попали в Россию.
Ну а так то да, собственная производственная база необходима.