Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Кого ударит по голове «потолок цен» на энергоресурсы (Николай Стариков)

0 0

В новом выпуске видеоблога речь зашла о пресловутом «потолке цен» на нефть и газ из России, который по указке Вашингтона вводит Евросоюз. Что это такое? Зачем он нужен англосаксам? Скажется ли это как-то на нашей экономике? Обо всём этом рассказал в новом ролике.

#нефть #газ #цены

Скачать аудио:
https://podcast.nstarikov.ru

Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/nstarikovru
Купить книги Николая Старикова без наценки http://books.nstarikov.ru/

Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
https://nstarikov.ru

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Будьте всегда в курсе событий, подписавшись на соц.сети Николая Старикова:
➡️ http://zen.yandex.ru/nstarikovru
➡️. https://t.me/nstarikovru
➡️. https://vk.com/nstarikov_club
➡️. http://ok.ru/nstarikov
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9h9WWSP3nYI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Витязь
Любителям фантастики: рассказ ХАКЕРЫ (часть-3) от автора
Роснина Дарья. СВЕТ АРДЖУНЫ. РАССКАЗ (сериал ХАКЕРЫ)
Роман о Будущем любителям фантастики

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru