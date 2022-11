Сбежавших из России после объявления о частичной мобилизации встречают в США и других странах достаточно враждебно, одни оказываются в миграционных тюрьмах, в наручниках, а другие мыкаются и никак не могут пристроиться или найти работу.

«Бегущие из России находят в США задержание, а не свободу, многие оказываются в иммиграционных тюрьмах», — констатирует New York Times, посвятившая этой теме большую статью.

Газета описывает злоключения в США неких Марии Шемятиной и Бориса Шевчука, которые сбежали из России. До этого они вели в сети враждебную пропаганду, а потом, испугавшись ответственности, хотя их никто не преследовал, поспешно покинули страну в надежде, что в США их встретят с распростертыми объятиями, как «борцов с путинским режимом».

В действительности, как свидетельствует New York Тimes, все оказалось иначе. «В середине апреля, — пишет газета, — им удалось добраться до Мексики. Две недели спустя они поехали в пункт въезда в США, сдали свои паспорта и попросили убежища, ожидая, что они впервые вкусят настоящей свободы. Вместо этого им надели наручники на руки и ноги, и они были доставлены в отдаленные иммиграционные центры содержания под стражей в сельской местности Луизианы», обвинив в нелегальном пересечении границы.

За решеткой Шемятина начала испытывать мучительную боль в области таза и онемение левой стороны тела, но, согласно медицинским отчетам, результаты МРТ оказались безрезультатными. 5 октября ее нашли без сознания в своей камере, после чего у нее начались судороги. Шемятину доставили на машине скорой помощи в ближайшую больницу, где врачи поставили ей диагноз неуточненной неврологической проблемы. Когда она не могла ходить без посторонней помощи, адвокат Гутьеррес потребовала ее немедленного освобождения из-под стражи, чтобы «сохранить ей жизнь». Вместо этого Шемятину отправили обратно в тюрьму…

«Когда мы покидали Россию, я думал, что наши страдания закончатся, — сказал 28-летний Шевчук в интервью иммиграционной и таможенной службы в Пайн-Прери, штат Луизиана. — Я чувствую себя беспомощным».

Увы, таких беглецов немало. В 2022 финансовом году, по сведениям New York Times, властями США на южной границе было оформлено 21 763 россиянина по сравнению с 467 в 2020 году. Только за октябрь прибыло 3 879 человек. «Тысячи из них, — пишет New York Times, — отправляют под стражей в центры содержания, где трудно найти адвокатов и собрать доказательства, а шансы на получение убежища крайне малы. Некоторые россияне месяцами находятся в заключении в условиях, которые они описывают как крайне суровые».

Ольга Никитина, бежавшая из России вместе с мужем, провела в США пять месяцев в том же учреждении, что и г-жа Шемятина. «Все время, пока я была там, они обращались с нами, как с мусором, — говорит 33-летняя Никитина. — Я звонила на горячие линии, но это никак не помогло».

Ее муж, 33-летний Александр Балашов, содержался под стражей в течение четырех месяцев в Батавии, штат Нью-Йорк, где, по его словам, офицеры заявили ему и другим, что у них нет никаких прав, поскольку они въехали в страну нелегально.

25-летний Иван Соколовский семь месяцев содержится в Сосновой прерии. Недавно он проиграл дело о предоставлении убежища и сказал, что опасается депортации. «Было бы гуманнее быть застреленным на границе, чем так долго сидеть в тюрьме», — сказал он, описывая свое пребывание в США.

Вовсе не рады беглым из России и в других странах. В грузинском аэропорту россиян встречают с издевательскими плакатами «Привет русским дезертирам», сообщает BBC.

Отмечается, что Грузия — одна из немногих стран, куда россияне сегодня могут уехать быстро и относительно дешево. Это единственная страна в мире, где без визы они могут находиться целый год. Но и там беглецам приходится несладко.

«Улицы в столице, Тбилиси, усеяны антироссийскими граффити: “К черту Россию!”, “Пусть русские идут домой!”, — сообщает журнал Time. — Цены взлетели до небес, а зарплаты остались прежними. Арендодатели хотят зарабатывать больше денег на сравнительно богатых россиянах, многие из которых принадлежат к московскому среднему классу».

«Дмитрий Колиев, родившийся и выросший в Грузии, является одним из тех, кто зарабатывает на вновь прибывших, взимая 100 долларов с человека за проезд от границы до Тбилиси… Тем не менее он говорит, что не испытывает симпатий к русским. “Я бы убил их всех, если бы мог, но после того, как получу их деньги”, — криво усмехается он», — отмечает Time.

Как пишет журнал, в баре Daedena на берегу реки Мквари в Тбилиси при входе у посетителей просят предъявить паспорт. Россиян заставляют подавать документы на “визу” для въезда, сканируя QR-код и отмечая флажками, чтобы они написали “Слава Украине”, осудили российскую агрессию, пообещали не говорить по-русски и признали, что 20% территории Грузии все еще оккупировано Россией. Некоторые клубы вообще не пускают владельцев российских паспортов.

Запрет гражданам России въезжать в Финляндию с туристическими целями по любым шенгенским визам приняли Польша, Литва, Латвия, Эстония. Сообщение о том, что правительство Финляндии приняло «принципиальное решение о существенном ограничении» въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз было опубликовано на сайте президента Финляндии Саули Ниинисте.

Однако страну в ее судьбоносные времена покинули не только перепуганные рядовые граждане, но и некоторые представители т.н. элиты. Среди них Анатолий Чубайс, миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, которые вышли из совета директоров Альфа-банка. Владелец «Северстали» Алексей Мордашов якобы пережидает смутные времена на Сейшельских островах.

Сбежали и некоторые высокопоставленные топ-менеджеры крупных российских компаний, как, например, уехавший в Швейцарию генеральный директор компании «Победа» (входит в ПАО «Аэрофлот») Андрей Калмыков, а также поспешно покинувший Россию зам. генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов. Не говоря уже о некоторых «звездах» шоу-бизнеса.

Граждан России, покинувших родную страну из-за продолжающейся военной спецоперации на Украине, ждет тяжелая участь, предупредил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Уехавших за границу граждан вынудят отречься от того, что они русские, заставят отказаться от родной культуры, языка и своего прошлого», — заявил Володин в интервью радио “Комсомольская правда”.

Однако, как оказалось, многие вообще оказались в центрах содержания нелегальных мигрантов, которые ничем не отличаются от тюрем строго режима, в наручниках и кандалах. Ведь недаром еще Данте поместил в своей «Божественной комедии» предателей в самом страшном кругу ада – круге девятом.

Однако в России все громче звучат голоса, что наказывать этих «граждан РФ», трусливо покинувших страну в момент тяжелых испытаний, надо здесь и сейчас. Так, депутат Госдумы от фракции ЛДПР и заместитель главы комитета по безопасности Андрей Луговой считает необходимым закрыть «окно финансовых возможностей» для иностранных агентов.

«До тех пор, пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее», — сказал депутат «РИА Новости».

В июле президент Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы об иностранных агентах. Он вступит в силу с 1 декабря. Закон вводит новые ограничения для лиц и организаций, которых Минюст признал иноагентами. Им запретят работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры», а также вести преподавательскую, просветительскую деятельность для несовершеннолетних.

Кроме того, правительство разработало новую маркировку для материалов, которые публикуют лица, признанные иностранными агентами. С 1 декабря Минюст также начнет публиковать персональные данные иноагентов, в том числе ФИО, СНИЛС и ИНН.

Что касается тех, кто уже оказался за границей, то звучат предложения лишать таких гражданства, а тех, кто занимается активной деятельность против России в пользу иностранных государств в ходе СВО, привлекать к ответственности по статье об измене Родине, которая уже имеется в Уголовном кодексе, но пока применяется крайне редко.

О такой необходимости уже говорили известные политологи, в частности, участники популярного ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1»

С такими беглецами, прежде всего с теми, кто незаконно вывез из страны капиталы, уже давно решительно поступают в Китае. Так, в КНР еще в 2014 г. запустили кампанию «Небесная сеть». В результате только за два года в Поднебесную вернулись 2 566 нечистых на руку чиновников из 90 стран. А заодно Пекин вернул в страну и вывезенные капиталы — 8,6 млрд юаней (1,29 млрд долл.). При этом половина возвращенцев сама написала явку с повинной.

Вашингтон уже призвал Пекин прекратить деятельность тайных агентов, которые пытаются принудить китайских беглецов, нанесших ущерб стране и находящихся на территории США, вернуться в КНР. По данным New York Times, эти сотрудники спецслужб, вероятнее всего, проникают в США под видом туристов или по деловым визам. Но Пекин эти окрики из Вашингтона игнорирует и продолжает кампанию, которую называют «Охота на лис». Причём группы китайских агентов работают не только в США, но и по всему миру.

По пути Китая в поимке беглых коррупционеров уже пошёл Вьетнам — МИД ФРГ объявил персоной нон грата представителя разведки при посольстве Вьетнама в Берлине после похищения из германской столицы вьетнамского бизнесмена.

Россия же предпочитает действовать легальными методами и в судах добиваться выдачи беглых банкиров и чиновников. Но часто без особого успеха. На Западе таких укрывают, а потому доморощенные беглецы с капиталами, обокравшие Россию, чувствуют себя вольготно.

Мало того, некоторых из беглецов из числа журналистов и бывших политиков западные спецслужбы используют для продолжения подрывной работы против России. Как сообщает New York Times, после начала Специальной военной операции на Украине на Запад сбежала команда Алексея Навального, которая запустила в Вильнюсе новый канал «Популярная политика», и теперь он вещает около 30 часов в неделю, производя более 50 сегментов, которые размещаются в Интернете в виде отдельных клипов. Количество сотрудников выросло с 70 в московские дни до 130 , и команда только что удвоила свои производственные площади, c нескрываемым одобрением пишет New York Times.

«Мы отбросили все наши планы и заново изобрели себя как медиа-организацию. Это информационный фронт», — заявил американской газете Леонид Волков, который, как она пишет, «долгое время занимал должность начальника штаба г-на Навального, а теперь возглавляет его многочисленные усилия по противодействию кремлевскому нарративу о войне».

Остается только удивляться тому, что этих господ, которые вместе с Навальным еще в России вели активную подрывную работу против нашей страны, и вполне подпадали под действие статьи об измене Родине, не привлекли к ответственности, а дали им возможность беспрепятственно покинуть страну.

И вот теперь они ведут активную русофобскую пропаганду из-за границы. Не видно также, чтобы принимались активные меры против тех, кто сбежал из России с капиталами.