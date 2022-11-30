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Новый “Москвич”

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В Москве возобновился выпуск "Москвичей", которые представляют из себя отверточную крупноузловую сборку из китайских комплектующих китайского же кроссовера JAC.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8002796.html
Метки: автомобили, Видео, Китай, кнр, Москва, производство, промышленность, Россия
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 27076 22802
    марина два часа назад

      Конкуренты подвиньтесь: Российский двигатель для Суперджета ПД-8 прошёл испытание

      В России запустили серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей. На ближайшие 40–50 лет комплекс станет надежной защитой для государства, фактором ядерного сдерживания и гарантией мира…
      п.с. вот это наше -а это китаец никому ненужный

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    • 276 264
      loko час назад

        “Москвич” стал какой красивый.Импортозамещенный.Наш,русский…Первая ласточка из светлого будущего.Еще маленько потерпеть осталось и заживем.Суперджет еще у нас есть,супермегасамолет,не зря миллиарды на него потратили.Много всего у нас есть.В передаче “сделано у нас” рассказывается.Вот еще престарелые подсказывают ракеты новые у нас есть.Раньше бы это тайна была особой секретности,а теперь про это и белорусские старушки знают.Гласность потому что…Потому что нужно работать,а не ныть..Тогда и “Москвичи” у нас будут,и “суперджеты” и …все, пожалуй достаточно.

      • 9889 7453
        чужой час назад

          Иран предложил свои разработки по двигателям.
          Китай предложил тоже много интересного.
          Свои есть разработки и по двигателям и интересные свои.
          РЕНО ушло само как Макдоналс.
          В добрый путь Россия из дурдома и белорусские старушки.

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