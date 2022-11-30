Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Конкуренты подвиньтесь: Российский двигатель для Суперджета ПД-8 прошёл испытание
В России запустили серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей. На ближайшие 40–50 лет комплекс станет надежной защитой для государства, фактором ядерного сдерживания и гарантией мира…
п.с. вот это наше -а это китаец никому ненужный
“Москвич” стал какой красивый.Импортозамещенный.Наш,русский…Первая ласточка из светлого будущего.Еще маленько потерпеть осталось и заживем.Суперджет еще у нас есть,супермегасамолет,не зря миллиарды на него потратили.Много всего у нас есть.В передаче “сделано у нас” рассказывается.Вот еще престарелые подсказывают ракеты новые у нас есть.Раньше бы это тайна была особой секретности,а теперь про это и белорусские старушки знают.Гласность потому что…Потому что нужно работать,а не ныть..Тогда и “Москвичи” у нас будут,и “суперджеты” и …все, пожалуй достаточно.
Живы будем не помрем.
Иран предложил свои разработки по двигателям.
Китай предложил тоже много интересного.
Свои есть разработки и по двигателям и интересные свои.
РЕНО ушло само как Макдоналс.
В добрый путь Россия из дурдома и белорусские старушки.