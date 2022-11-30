Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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ага -город-цифровой лагерь с соцрейтингом -это и Оруэлу не снилось ,а свиней в 26этажные свинарники .Какое отличие меж ними ?..Боже упаси..но Мурашко подписал новые установки ВОЗ для внедрения.;”Тихой сапой Мурашкин Минздрав продолжает внедрять *гомо..сячную* повесточку, легализуя *********, педофилов и прочую патологию. Ага, на фоне СВО и уже откровенной войны с сатанинским западом. Госдума принимает законы против гомосеков, Минздрав забивает на это болт и по факту предлагает тратить госбабло на их благоденствие.
Россия готова перейти на новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11) до 2025 года. Об этом пишут “Известия”.
Готовность принять новую зарубежную классификацию подтвердила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова. По ее словам, документ, спущенный ВОЗ, уже переводят для внедрения его в России. Он разработан в рамках глобализации для отслеживания тенденций и ведения статистики в области здравоохранения во всем мире.
Новость была подана со следующим заголовком: зависимость от компьютерных игр признают болезнью. Однако гораздо важнее и опаснее то, что в МКБ-11 делается шаг к легализации педофилии и содомии. Документ нормализует гомосексуализм как вариант “психосексуального здоровья”, а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил “не испытывает дискомфорта от своего состояния”.
Постепенная легализация педофилии и прочих половых извращений видна из следующего. В МКБ-9 педофилия была определена как “половое извращение, при котором взрослый человек проявляет сексуальную активность по отношению к ребенку того же пола или противоположного пола”. В МКБ-10 педофилия – это “сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста”, то есть уже не извращение. А в МКБ-11 педофилия определяется просто как расстройство. Важнейшей и опаснейшей является следующая фраза: “Для постановки диагноза педофильного расстройства человек должен действовать в соответствии с этими мыслями, фантазиями или побуждениями или быть сильно обеспокоен ими”. То есть это все лишь фантазии и если педофил не сильно беспокоится и еще не совершил преступления, то лечить его нельзя.
Также в МКБ-11 уже не считается болезнью транссексуализм, хотя в действующей МКБ-10 еще является. “…
п.с. все-таки гады тащат всю эту мафию фармабио.А все эти МОК ,ВАДЫ -вот кому они нужны..?Никому и никогда ,где он теперь этот Катарский мундиаль с гомосеками??-