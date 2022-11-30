Казус “Добрыни”
Относительно истории с "Добрыней".
1. Нет ничего плохого в том, чтобы закупать иностранные дроны для своих нужд, если пока у нас не закрыты в них потребности за счет собственного производства. Как показала история с закупкой партии "Гераней", покупка себя окупила чуть более чем полностью. И если есть возможность строить завод по их производству в России с полной локализацией производства, его конечно надо строить.
2. Тем более необходимо их покупать, если есть возможность развернуть собственное их производство у себя в стране, в рамках стремления к замкнутому циклу производства ключевых вооружений. Как показала практика, идея "У нас есть деньги, зачем нам производство чего-либо, купим за границей" – изначально была порочной. Советская модель ВПК была разумной, обеспечивала полный цикл производства необходимого + за счет промышленного шпионажа получала возможность внедрять чужие разработки, не застаиваясь в рамках закрытой системы.
3. В рамках обеспечения потребностей ВС РФ, надо стремиться не только к повышению характеристик дронов (в том числе и импортных, путем их доработки), но и к удешевлению их поточного производства. Так как в длительной войне с Западом, важную роль играют как ТТХ, так и экономические параметры производства. Например, в годы ВОВ стоимость производства Т-34 составляла от 430 до 520 тыс в 1940 году, 250 000 в 1941 году. Уже в 1942 году стоимость машин колебалась от 166 000 до 210 000. К концу войны машины стоили от 136 000 до 171 000.
Также стоит отметить, что даже в ходе СВО закупочная цена многих видов "Мавиков" упала в разы, за счет того, что китайские производители не только нарастили производство, но и смогли покрыть потребности российского рынка.
4. Соответственно, если стоит вопрос сборки китайских квадрокоптеров с некими отечественными доработками (это в принципе касается не только "Добрыни", но и различных вариаций китайских "Мавиков" или американских "Свитчблэйдов"), то вопрос цены имеет не меньше значение, нежели их ТТХ. Так как если у нас по факту собирают тоже самое, но существенно дороже и без перспектив снижения цены, то смысл этого производства представляется сомнительным, при наличие возможностей закупки тех же самых дронов у Китая через страны Средней Азии или по другим каналам.
6. Если же на выходе мы действительно получаем поточное производство клонов китайских дронов с перспективой снижения цены до условной заводской +15-20% (за счет завоза комплектующих и расходов на логистику), то такой проект вполне имеет право на существование. Если же цена будет задрана в разы, то вполне резонно будут появляться обвинения в том, что под прикрытием войны кто-то просто решил заработать на разнице при отверточной сборке.
7. Ну и само собой, относительно "Добрыни" важное значение имеют отзывы операторов дронов с фронта, которые за счет наработанного опыта имеют представление о том, что эффективно на фронте, а что нет.
https://t.me/boris_rozhin/71629 – цинк
Молодцы.Оперативненько ))).
“мы действительно получаем поточное производство клонов китайских дронов” не так,правильно будет так:”мы действительно закупаем китайские дроны,лепим на них нашу наклейку и берём за это +-15-20%”
Тогда останется всего одна “маллленькая”ложь-не 15-20%,а 500-600%.