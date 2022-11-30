Народному артисту России, композитору, лауреату Государственных премий РФ Эдуарду Артемьеву сегодня исполняется 85 лет. Коллеги называют его не иначе как современным классиком, а его музыку — космосом.

Свой удивительный талант композитор воплотил во многих жанрах, стилях и направлениях, но самой большой любовью пользуются его мелодии к фильмам, которые украшают более чем 270 кинолент, многие из них – всемирно признанные шедевры: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» Андрея Тарковского, «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Урга – территория любви», «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «Двенадцать» Никиты Михалкова, «Курьер» Карена Шахназарова и др.

Артемьев , как сейчас говорят, ещё и саунддизайнер. Когда в Советском Союзе и слово такое не знали, он уже ставил опыты со всевозможными звуками на первом в мире синтезаторе, изобретённом советским физиком Евгением Мурзиным. Таким образом, он стал одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки.

Музыка Артемьева проникает в самое сердце и остаётся там навсегда — это и есть особый, неповторимый почерк композитора. Он будто бы говорит со слушателем. Создаёт образы, атмосферу, передаёт глубину, драматизм происходящего на экране. Сам автор признаётся: не пишет ни ноты, пока не увидит снятые кадры будущей картины, чтобы прочувствовать её энергетику.

«Мир звука един. Он обогащает. Он должен быть всё время. Он должен человеком восприниматься как единый организм, как единое создание. Мы создаём мир, которого никогда не было», – отмечает Артемьев.

Он и сейчас создаёт этот мир, оставаясь одним из самых востребованных композиторов. Его музыка вне времени и вне жанров. Он мало спит и почти всё время проводит в своей студии, которую оборудовал дома. Сейчас музыкант работает над оперой и музыкой для симфонического оркестра. Создаёт новые образы и атмосферу, в которую совсем скоро будет погружён его слушатель.

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора с днём рождения.

«Примите тёплые поздравления с 85-летним юбилеем. И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как выдающегося композитора, талантливого, бесконечно увлечённого творчеством человека. Вы блестяще реализовали своё щедрое дарование в разных музыкальных жанрах, стилях и направлениях, создали замечательные оперные, симфонические, эстрадные произведения. И конечно, самой искренней любовью пользуются Ваши прекрасные, знакомые всем мелодии, которые украшают многие популярные кинофильмы. Желаю Вам здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения», – говорится в телеграмме главы государства.

Артемьев – четырёхкратный лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, лауреат престижных российских кинопремий «Ника» и «Золотой орёл». В 2017 году был удостоен российской театральной премии «Золотая маска» в номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, Первого канала, ТАСС