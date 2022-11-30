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1965. Братск. Фотограф Александр Георгиевич Васильев.

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Город строится и днем и ночью (1)
Город строится и днем и ночью

Город строится и днем и ночью (2).jpg

Город строится и днем и ночью (4).jpg

Город строится и днем и ночью (8).jpg

Город строится и днем и ночью (9).jpg

Город строится и днем и ночью (10).jpg

Город строится и днем и ночью (3).jpg

Город строится и днем и ночью (5).jpg

Город строится и днем и ночью (6).jpg

Город строится и днем и ночью (7).jpg

Одна из улиц Братска (1).jpg
Одна из улиц Братска

Одна из улиц Братска (2).jpg

Одна из улиц Братска (3).jpg

Падун (1).jpg
Падун

Падун (2).jpg

Падун (3).jpg

Падун.jpg

Падун. Дом культуры «Ангара» (1).jpg
Падун. Дом культуры «Ангара»

Падун. Дом культуры «Ангара» (2).jpg

Падун. Дом культуры «Ангара» (3).jpg

Падун. В холле Дома культуры (1).jpg
Падун. В холле Дома культуры

Падун. В холле Дома культуры (3).jpg

Падун. В холле Дома культуры (2).jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/8701941.html
Метки: братск, история, Россия, фото
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