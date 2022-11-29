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Устала от борьбы за свои земли

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Новости культурной жизни страны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8000871.html
Метки: ахеджакова, война на украине, Россия, творцы, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27053 22779
    марина 34 мин. назад

      Улицкая цука пострашнее будет ,она и для детей пописывала удивит.книжки ,где их знакомила с началами содомии ,ювеналки..Их бы всех к Алке в Израиль навечно..правда локи рыдать будет ,он уже не сможет без изюминки мир воспринимать -и где ж и кто ж оценит стиль..

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