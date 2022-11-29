Тьма сгущается: Ржавые реакторы АЭС погрузят Францию в BLACKOUT | Геоэнергетика Инфо
Блэкаут все ближе: Ржавые реакторы Лишат Францию Электричества. Геоэнергетика Инфо
Масштабные отключения электроэнергии по всей стране грозят, оказывается, теперь не только Украине. О возможности лишиться электроснабжения предупреждают теперь жителей Франции, Германии, Великобритании. Регулярный осмотр АЭС Франции в департаменте Вьенн выявил коррозию реактора, которая может привести к крайне нежелательным последствиям. АЭС закрыли полностью. В последующие дни были проведены проверки на других станциях, по результатам которых стало ясно, что еще 11 реакторов имеют аналогичные проблемы. Также часть реакторов сейчас простаивают из-за различных процедур по проверке и ремонту. 26 ноября должны были запустить второй реактор АЭС во Фламанвиле, но в последний момент обнаружили техническую проблему, из-за чего плановый запуск будет отложен.
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