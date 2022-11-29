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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (29.11.2022 г.)

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◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции.

Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

◽️ На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

◽️ На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия.

За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой Народной Республики, Никольское Херсонской области, а также 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148-ми районах.

В районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

В районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».

В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка Луганской Народной Республики, Рыбинское и Максимовка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/22204
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27053 22779
    марина 56 мин. назад

      Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины днем во вторник, следует из данных официального ресурса по оповещению.

      Первые сирены прозвучали в восточных и центральных, а затем и в остальных областях страны, передает ТАСС.
      п.с. да когда их уже остановят совсем этих хохлов и отключат от э/э-сколько можно играться и предупреждать…Папа же негласно дал добро -”мол это всё плохие не русские буряты и чечены делают”…Ишь хитрый иезуит ,ему бы только разделить всех ..а вот хрен угадал содомит

    • 9855 7423
      чужой только что

        Самолеты и вертолеты кончились. Не сбивают.
        Хотят поставить “пэтриот”. Но его хохлы продадут сразу.
        Подбираются по тиху мужики к тому, что не хотел отдавать Гиркин.
        Это Краматорск и Славянск. Это ключевые перекрестия.
        С наступающим новым годом любимые хохлы.
        Мы один народ. Нам нечего делить. Самим мало.

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