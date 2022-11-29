Фундаментальная разница
Из брифинга (https://www.nato.int/kosovo/press/p990525b.htm) пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25 мая 1999 года:
«В: Если вы говорите, что у [югославской] армии есть много генераторов, то почему вы лишаете страну 70% не только электричества, но и водоснабжения, ведь, по вашим словам, [НАТО] наносит удары только по военным объектам.
О: К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию.
Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы.
Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна».