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Фундаментальная разница

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Из брифинга (https://www.nato.int/kosovo/press/p990525b.htm) пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25 мая 1999 года:

«В: Если вы говорите, что у [югославской] армии есть много генераторов, то почему вы лишаете страну 70% не только электричества, но и водоснабжения, ведь, по вашим словам, [НАТО] наносит удары только по военным объектам.

О: К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию.
Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы.
Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна».


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8002007.html
Метки: 1999, балканы, нато, энергетика, югославия
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