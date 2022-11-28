Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (28.11.2022 г.)
◽️ Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих.
◽️ На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.
На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского Лесничества Луганской Народной Республики огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населенного пункта Червоная Диброва. В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.
◽️ На Артёмовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.
На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Победа, Водяное, Пречистовка Донецкой Народной Республики, Дудчаны, Казацкое И Токаревка Херсонской области, а также 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районах населенных пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2572 беспилотных летательных аппарата, 390 зенитных ракетных комплексов, 6866 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7395 единиц специальной военной автомобильной техники.
Если вспомнить историю, то можно обратить внимание, что в Великой Октябрьской в 1917-м большую роль сыграл «человек с ружьем».
Возникает подозрение,что нынешняя власть боится не так евро-бендеровцев, как свой народ, который вернется к мирной жизни с полей сражений. Поэтому, как не странно, но нашей элите не нужна победа Руси на б. Украине. Ей дорог бизнес, торговля! Отсюда и тормоза, и нерешительность власти!
После реформ в Армии неизбежны перемены и во Власти!
Про партию”Новые люди “в ГД слыхал -провели слушания против национализации активов.Перераспределение не националиция..А если не будут изменены права собственности на средства производства и ресурсы земли -Власть не поменяется -изменится только её Вывеска и Одежды..Но вот интересное :
“Немцы «похоронили» Зеленского и «спалили контору»
Мы уже обсуждали проблему «псакизации» (то есть деградации) европейских актуальных элит. И то верно, нельзя без тоски и сожаления смотреть на немецкую «ливерную колбасу» Шольца, британскую Лизу с трассы и опущенного Штатами на весь ВПК французского телефониста Макрона. Но…
Находящееся в фазе регресса общество деградирует целиком. Не может быть так, что европейские политики вдруг стали клоунами, а в других отраслях жизнедеятельности всё пучком. Как раз тут все идут нога в ногу. В том числе и пресса.
И как очередное доказательство этому, появившаяся публикация в Die Welt «про гибель Зеленского 29 ноября от ракетного удара». В издании уже назвали это «технической ошибкой». Но…
По моему скромному разумению ошибку сделала безголовая «девочка» (эдакий аналог то ли Анны то ли Лены Бербок в прессе), которая поставила неверную дату для отложенной публикации. Чем собственно и спалила всю контору.
Ещё давно было ясно, что рано или поздно ******* кончат его же хозяева. А в после польского инцидента с ракетами украинской ПВО тучки прямо сгущаются над его головой. И понятно, что его смерть спишут на «агрессивного агрессора». И немецкое издание показало как именно будут списывать на нас….
п.с. Это похоже на Зачистку после вчерашнего??https://bav-eot.livejournal.com/1657053.html?utm_source=embed_post
Это не “похоже”, а банальная спешка Вашего племени с маскировкой “под немцев”. Башни 11 сент. и Боинг МН-17 Вам со склерозом в пример,- везде ваших носы и уши торчат.
Эх, судьба походу Зеленскому родится вновь где нибудь будь в грязном, украинском окопе на передовой от матери “обслужившей” не одну роту солдат…)