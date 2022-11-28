Смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея – вопросов больше чем ответов (Николай Стариков)
В новом выпуске видеоблога речь зашла о скоротечном уходе главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Можно сказать, конечно, что это случайность. Но как говорил один великий государственный деятель: «если случайность имеет за собой политические последствия, то надо внимательнее присмотреться к этой случайности».
#Макей #случайность #вопросы
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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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