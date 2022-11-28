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Лица Советской эпохи. Часть 459. 1956. Строительство Студгородка в Иркутске

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Источник: https://humus.livejournal.com/8698432.html
Метки: иркутск, история, Россия, строительство, фото
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