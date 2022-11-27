Русская культура в борьбе за суверенитет
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«Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей.» Ф. М. Достоевский.
Искусство не может не отображать происходящее в обществе, в стране, в мире. Как российское искусство отвоевывает свой суверенитет у запада, кто управляет и является заказчиком культурной жизни столицы и какую роль будут играть в культурном процессе уехавшие и оставшиеся люди искусства. В гостях у Юлии Милович-Шералиевой режиссер, театральный педагог, продюсер Эдуард Бояков.
Научно-просветительская конференция «Колокола истории. Битва за будущее» https://den-magazin.ru/konferenciya-kolokola-istorii
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