Вставил ключ, повернул, и вот он я
США снова объявили награду в 250 000 долларов за информацию о местонахождении Пригожина (ранее они объявляли схожую награду за президента Венесуэлы Мадуро) за "взлом американских выборов". Пригожин уже прокомментировал попадание в розыскной список ФБР:
«Отношусь к этому очень позитивно. Представляете, сколько простых людей смогут подзаработать. Да и я сам был бы не прочь. Единственное, что настораживает, они обещают эти деньги уже три года, но, похоже, никому так и не выплатили. Поэтому берегитесь мошенников и не дайте себя обмануть. Задержать меня проще простого, нахожусь либо на работе, либо на Донбассе, либо на зоне. Вставил ключ, повернул, и вот он я».