Главная » Невероятное в мире, Политика

Вставил ключ, повернул, и вот он я

8 0


США снова объявили награду в 250 000 долларов за информацию о местонахождении Пригожина (ранее они объявляли схожую награду за президента Венесуэлы Мадуро) за "взлом американских выборов". Пригожин уже прокомментировал попадание в розыскной список ФБР:

«Отношусь к этому очень позитивно. Представляете, сколько простых людей смогут подзаработать. Да и я сам был бы не прочь. Единственное, что настораживает, они обещают эти деньги уже три года, но, похоже, никому так и не выплатили. Поэтому берегитесь мошенников и не дайте себя обмануть. Задержать меня проще простого, нахожусь либо на работе, либо на Донбассе, либо на зоне. Вставил ключ, повернул, и вот он я».

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7996576.html
Метки: выборы, пригожин, США, Трамп, фбр
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Характеристики объектов.
Роман о Будущем любителям фантастики
Главы романа ПРОДАВЕЦ БЕЗСМЕРТИЯ (от автора)
Рассказывает маршал Язов
Любителям фантастики: рассказ ХАКЕРЫ (часть-3) от автора

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru