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Проповедь на всенощной. Отец Андрей Ткачёв

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность автору: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lo_hnbyP6Do
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1186 914
    Valeriy Bondarik четыре минуты назад

      …“… VCEM privet …“…

      …Позволь,те…итак:

      Да,можно Согласиться с Разным ИЗ религиозных НРАВОучений…
      Там Многое Полезное и Необходимое ДЛЯ жизни в-целом.
      * однако НЕ забывать,что НИ одна конфессия НЕ(!!!)смогла,
      как ни старалась(Убеждениями,молениями,ВНУШЕНИЯми и Т.П.)-
      наличие=существование Т.Н.”боха” доказать=ПОКАЗать!!!
      :-) ЗРЯ старалась И старается – ВСЯ религиозная “рать”!!!
      !!!!! НЕТ,и НЕбыло НИКАКОГО – Т.Н.”боха” – Пора Это ОсоЗнать!!!!!

      1.ДО-сих-пор,Т.Н.”бох”(= ВЫДУМКА)- НИКОМУ так и НЕ помог!
      2.Благодаря РЕЛИГИОЗНОМУ МРАКобесию – Мир РАЗРУШАЕТСЯ и кровь,ю ЗАЛИВАЕТся!
      :-( однако Т.Н.”бох” – ЭТО прекратить НЕ устремляется!(Т.К.”его” НЕТ!)
      :-( ну а вера в НЕсуществующего “боха” – ЧЕМ считается…
      :-( вераю в НЕсуществующего “боха” – СоциУМ поРАБощает`ся…
      3.МРАКобесие религиозное – ПСИвирусом(в Прямом Смысле)ЯВЛЯЕТСЯ…
      4.вераю в НЕсуществующего “бога” “окормлённые” УЖЕ – поРАБощённые…
      5.Мир – Войнами РАЗРУШАЕТСЯ!Почему “это” – “богом” НЕ прекращает`ся…???!!!
      ->>> а Потому,что “бога” НЕТ! – “он” – Выдумкаю и ЛОЖЬю является! << Только ЛИШЬ Светская Жизнь – Гарантия Развития СоциУМА и Личности!!!

      !!! НЕТ и Никогда НЕбыло НИКАК(их)ОГО “бога” – и прочих Т.Н.”богов”!!!
      ““““““““““““““““““““““
      —> Здравомыслия Вам,Мира,Здоровья и Душевного сПОКОЙствия!!!
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного.Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон.Канада. 26-11-22.

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