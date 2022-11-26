Проповедь на всенощной. Отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность автору: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Telegram канал (видео, проповеди): https://t.me/videotca_Andrea
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
о чем мы получаем уведомление.
…“… VCEM privet …“…
…Позволь,те…итак:
Да,можно Согласиться с Разным ИЗ религиозных НРАВОучений…
Там Многое Полезное и Необходимое ДЛЯ жизни в-целом.
* однако НЕ забывать,что НИ одна конфессия НЕ(!!!)смогла,
как ни старалась(Убеждениями,молениями,ВНУШЕНИЯми и Т.П.)-
наличие=существование Т.Н.”боха” доказать=ПОКАЗать!!!
:-) ЗРЯ старалась И старается – ВСЯ религиозная “рать”!!!
!!!!! НЕТ,и НЕбыло НИКАКОГО – Т.Н.”боха” – Пора Это ОсоЗнать!!!!!
1.ДО-сих-пор,Т.Н.”бох”(= ВЫДУМКА)- НИКОМУ так и НЕ помог!
2.Благодаря РЕЛИГИОЗНОМУ МРАКобесию – Мир РАЗРУШАЕТСЯ и кровь,ю ЗАЛИВАЕТся!
:-( однако Т.Н.”бох” – ЭТО прекратить НЕ устремляется!(Т.К.”его” НЕТ!)
:-( ну а вера в НЕсуществующего “боха” – ЧЕМ считается…
:-( вераю в НЕсуществующего “боха” – СоциУМ поРАБощает`ся…
3.МРАКобесие религиозное – ПСИвирусом(в Прямом Смысле)ЯВЛЯЕТСЯ…
4.вераю в НЕсуществующего “бога” “окормлённые” УЖЕ – поРАБощённые…
5.Мир – Войнами РАЗРУШАЕТСЯ!Почему “это” – “богом” НЕ прекращает`ся…???!!!
->>> а Потому,что “бога” НЕТ! – “он” – Выдумкаю и ЛОЖЬю является! << Только ЛИШЬ Светская Жизнь – Гарантия Развития СоциУМА и Личности!!!
!!! НЕТ и Никогда НЕбыло НИКАК(их)ОГО “бога” – и прочих Т.Н.”богов”!!!
““““““““““““““““““““““
—> Здравомыслия Вам,Мира,Здоровья и Душевного сПОКОЙствия!!!
_ _ _ _ _
Ничего ни к кому личного.Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон.Канада. 26-11-22.