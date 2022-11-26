Правда о Жукове, ленд-лизе, штрафбатах и Зимней войне
Историк Алексей Исаев разоблачает мифы о Великой Отечественной, рассказывает о ситуации накануне Второй Мирoвой, роли ленд-лиза, правду о штрафбатах, советском командовании и советско-финской войне.
1:20 Пакт Молотова-Риббентропа и Мюнхенский сговор;
15:57 Ленд-лиз;
32:00 Штрафбаты и загрядотряды;
48:22 Советско-финская война;
1:09:31 Миф о “кровавом Жукове”
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