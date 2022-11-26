«Конец Света»: когда наступит Крах Энергосистемы Украины? | Геоэнергетика Инфо
«Конец Света»: когда наступит Крах Энергосистемы Украины? Геоэнергетика Инфо
Ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры могут обрушить всю энергосистему страны. Энергетическая система Украины давно не совершенствовалась, поэтому возможно ее каскадное обрушение. Тем временем начальники украинских энергетических компаний широковещательно пугают население ближайшими перспективами. Руководитель государственного оператора «Укрэнерго» Кудрицкий заявил, что российскими ракетными ударами повреждены все электростанции страны, за исключением атомных. Двумя днями ранее генеральный директор частного поставщика энергии ДТЭК Тимченко посоветовал всем украинцам, у которых есть такая возможность, на зиму переехать в Европу. В унисон с энергетиками поют гауляйтеры регионов, предупреждая о возможности многодневных и даже многонедельных отключений электричества и тепла.
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