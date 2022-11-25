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О перспективах новой мобилизации

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В Кремле заявили, что сейчас никакого объявления о новой волне мобилизации не планируется. Объявлений на эту тему можно сейчас не ждать.
Ранее, опять же в Кремле, заявляли, что все вопросы на тему необходимости второй волны частичной мобилизации надо задавать министерству обороны, по сути указывая на то, что вопрос определяется военными потребностями группировки ВС РФ в зоне СВО.

По факту же, осенняя частичная мобилизация позволила численно подравнять соотношение сил на Украине, дополнив кадровую армию, добровольцев и ЧВК и решив те задачи, которые не смогла решить ставка на добровольцев, которых оказалось недостаточно, чтобы симметрично отвечать на темпы мобилизации на Украине.
Но вполне понятно, что при дальнейшем наращивании численности группировки противника на Украине, вкупе с наращиванием группировки НАТО на западных границах России и Белоруссии, вопрос о дополнительной мобилизации встанет на повестку дня. Возможно, в феврале-марте. Важно понимать, что параметры мобилизации ограничиваются в том числе вопросами снабжения, обучения, слаживания. Что толку от огромных масс мобилизованных, если ты не можешь их оперативно одеть, вооружить, обучить и подготовить к боям. Полагаю, на перспективы дальнейшей мобилизации повлияет и оценка итогов осенней частичной мобилизации и оценка качества действий мобилизованных на фронте.

С моей, чисто субъективной точки зрения, для достижения целей СВО на Украине наступательным путем необходима группировка численностью 1-1,2 млн. человек.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7994179.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, мо рф, мобилизация, нато, Украина
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