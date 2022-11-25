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Можно ли достичь целей СВО путём переговоров (Николай Стариков)

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В новом выпуске видеоблога высказал свою точку зрения относительно того, можно ли достичь заявленных целей СВО путём переговоров. Расставил все точки над «i» в этом вопросе.

#россия #украина #переговоры

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Николай Стариков — политик, общественный деятель, автор 20 книг, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» и член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7DtveoOrMzY
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