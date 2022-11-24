Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (24.11.2022 г.)
23 ноября российскими вооруженными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
❗️ Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 15-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.
◽️ Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населенного пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благовещенка Донецкой Народной Республики и Новопокровка Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 333 самолета, 177 вертолетов, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6791 танк и другие боевые бронированные машины, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3616 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7340 единиц специальной военной автомобильной техники.
Неужели до сих пор непонятно?
В 1991-м отвергли власть КПСС и призвали к власти собственников. Население четко разделилось на две части:
— с одной стороны — Крупные собственники с их жаждой наживы;
— с другой стороны — трудящиеся, неимущие, продающие свой труд.
Между ними — президентская Власть, силовики. Эти регулируют отношения между указанными частями, с целью избежать проявлений конфликтов.
И вот закончилось мирное время, Родина в опасности!
Народ, по природному инстинкту, выступает на защиту своей земли, волей или неволей!
Для собственников дороже их собственность и нажива, причем много собственности за границей, у врагов России.
Не следует удивляться и возмущаться, что им интереснее продолжать свой бизнес и торговать, несмотря на военные действия. Они такие по их природе!
Единение в Русском Народе не получается. Отсюда отсутствие инициативы и решимости в военных действиях.
Народ, проливающий кровь — очень недоволен! Народ требует перемен!
Родина для тех имеет значение кто не сможет по причине бедности свалить за бугор, а богатые махом свалят или лягут под вражин чтоб гнобить свой же народ. как в ВОВ.
Немного ,как всегда по недоумению или специально с Ниловой, мешаете причину и следствие..
Главный и основополагающий посыл неверен : Кто развалил СССР и отверг КПСС -видите какой каламбур получается ,потому ,как ЦК КПСС и КГБ с Кремлем сдали все добровольно без совета с народом ,как всегда спящим,пьющим ,и работающим ,т.к. все труднее стало добывать кусок хлеба..Зачем и за что сдали страну врагу -так за право активы переписать на себя ,потому СЕМЬЯ -а это Волошин,Кириенко И Дворковичи досих пор в доле и наверху..Нет в народе единения ?так все понемногу бизнесмены -вот и мешает всем война ,а идеологии и направления в политике даны лживые ,специально уводящие и разводящие народ в разные стороны.. Нет единого ,ясного без апломба и чужи небесной Целеполагания..Но в большинстве его не обмануть ..Не мечтайте о геволюции и не рисуйте в своем Космосе ложь.Думайте приземленнее,как уцелеть вообще русской цивилизации ,ибо окружены по кругу и разделены изнутри..
Если не можешь победить, то возглавь и помогай.
У каждого украинца внутри души есть частичка святого слова “галичина”.
Люди всегда восхищались силой и результатом от силы.
Когда “галичина” порезала поляков, то в голове остались и Тарас и “галичина”.
Это внутренняя горделивость.
Теперь надо их воссоединить вместе и воедино – поляков, “галичину”, “тараса”, и жидов.
Получается КПSS. Нужно сделать паузу и выждать окончание брожения.
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